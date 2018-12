FOTO | Politsei otsib Türi hooldekodust lahkunud meest

Paide politseijaoskonna välijuht Valdur Mõttus ütles, et täna õhtul kella 17 paiku viibis Ülo veel hooldekodu territooriumil, ent peale seda teda enam majast ega selle lähiümbrusest ei leitud. „Haiglapersonali sõnul on hooldekodust lahkunud mees vaegnägija ning lahkus majast vaid toariietes, mistõttu võib ta kiire ja kõrvalise abita ohtu sattuda,“ nentis ta. Teada on seegi, et telefoni mehel kaasas ei ole.

Hooldekodu töötajad ja politsei on viimaste tundide jooksul läbi otsinud hooldekodu ümbruse ning üle vaadanud ka need võimalikud liikumissuunad, kuhu Ülo ekselda võinuks. Seni pole teda paraku leitud, otsingud jätkuvad.

Ülo lahkus hooldekodust sinise-valgekirju ruudulise särgi, teksapükste ja mustade talvesaabastega. Mees liigub vaevaliselt, lonkab ning tema parem käsi on kipsis. Ülol on lühikesed hallid juuksed.

Kui keegi märkab kirjeldusele vastavat abivajavat meest või on teda täna pärast kella 17 kuskil liikumas näinud, palutakse sest teatada hädaabinumbril 112.