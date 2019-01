FOTO | Politsei otsib taga röövis kahtlustatavat Aleksandrit

Poes viibis sel hetkel üks klienditeenindaja, kes kukkus ja selle tagajärjel lõi pea ära, kuid naise vigastused ei ole tõsised. Röövimisega tekitatud kahju on selgitamisel.

Politsei kahtlustab teo toimepanemises 34-aastat Aleksandrit (fotol), kes on varem toime pannud sarnaseid kuritegusid.

„Politseinikud tegelevad aktiivselt sellega, et röövis kahtlustav Aleksander tabada. Mees võib olla ohtlik ja sellepärast palume kõikidel, kes on näinud Aleksandrit alates eilsest õhtust või omavad infot tema võimaliku asukoha kohta, helistada viivitamatult numbrile 112,“ ütles Ida prefektuuri operatiivijuht Urmas Elmi.

Juhtumi kõigi asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust röövimist käsitleva paragrahvi järgi.