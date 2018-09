FOTO | Politsei otsib kodust lahkunud 16-aastast Kristot

Viimane info, mis lähedastel Kristo käekäigust on, pärineb esmaspäeva pärastlõunast, kui ta pidi asuma teele Tamsalust oma koju Pärnumaale. Politseil on alust arvata, et Kristo võib praegu viibida Tallinnas.

Kristo on 170 cm pikk ja sportliku kehaehitusega, tal on tumedad juuksed. Viimati oli Kristol seljas pildil olev dressipluus, jalas musta värvi kulunud teksad ja sinised tennised. Kaasas oli tal suur kaitsevärvides spordikott.

Politsei palub kõigil, kes on poissi näinud, anda sellest teada numbril 112.