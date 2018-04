FOTO | Politsei andis tänukirja mehele, kes päästis läbi jää vajunud naise elu

Lääne prefektuur andis tänukirja Margole, kes 30. märtsil tõttas appi Pärnus läbi jää vajunud naisele.

Sündmuste ahel sai alguse 30. märtsil kella 16.41 ajal, kui Pärnu politseijaoskonna merepäästeüksus sai väljakutse Pärnu jõele Reiu jõe suudme äärele, kus jää peal magavat mees, vahendab prefektuuri Facebooki lehekülg.

Mõned sekundid hiljem lisandus info, et mehega kaasas olnud naine vajus läbi jää ning teda tõttas abistama Margo Tuul. Appi läinud Margo oli heitnud end kõhuli ning ulatanud läbi jää vajunud inimesele lahti võetud jääpuuri, tänu millele sai naine end jääle tõmmata. Margo võttis naise endaga soome kelgule ning tõi ta merepäästeüksuseni. Lisaks näitas ta patrullile, kuhu oli end naisega kaasas olnud mees veeretanud.

"Suur aitäh Margo, et tegutsesid kiirelt ja oskuslikult ning olid suureks abiks Pärnu politseijaoskonna merepäästepatrullile. Oleme väga uhked selle üle, et meil on tublisid inimesi, kes aitavad hädasolijat ja ei keera neile selga!"