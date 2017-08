FOTO | Nordica lennuk tegi Kuressaare lähistel õppelende

Täna pärastlõunal tiirutas Kuressaare kohal Nordica lennuk, mis pärast mitut maandumiskatset suundus edasi Tallinna poole. Lennufirma esindaja sõnul oli tegemist õppelennuga, mis jäi kogemata Flightradari lehele, justkui oleks tegemist olnud liinilennuga.

Delfi lugeja sõnul üritas lennuk maanduda 4-5 korda ning suundus edasi Tallinnasse, kuigi FlightRadari veebileht näitas, et lennuk oleks pidanud liikuma Poola. Nordica pressiesindaja Toomas Uibo sõnul oli tegemist õppelennuga, mis jäi kogemata Flightradari lehele ning tekitas seetõttu segadust. "Kuressaares tehti täna õppelende seetõttu, et seal on väike lennuliiklus," selgitas Uibo.

Juulikuus kirjutas Delfi, et Nordica lennuk tegi üle tunni Tallinna lähistel õppelende. Mitmetes Delfi lugejates tekitas toonia segadust Flightradari pilt, mis näitas, et lend EST322 teeb ringe Tallinna kohal.

Toomas Uibo kinnitas ka toona, et tegemist oli treeninglennuga. "Flightradar jättis kogemata lennukoodi peale, mis oleks tulnud ära võtta. Lennuk tuli Peterburist, lasi reisijad maha ja läks treeninglennule," sõnas Uibo.