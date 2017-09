FOTO | Nagu lubatud: tehnoülevaatuseta politseisõiduk viidi südalinnast treileriga minema

Eile sattus Delfi kaamerasilma ette Euroopa Liidu tippkohtumise ajal liiklust tõkestav politseisõiduk, millel puudus kehtiv tehnoülevaatus. Politsei lubas sõiduki teisaldada ja täna seda ka tehti.

Põhja prefekti Kristian Jaani sõnul oli tegemist politseipoolse apsakaga. "Tõepoolest lõppes antud sõiduki tehnoülevaatus selle aasta 19.septembril. Uut ülevaatust sõidukile planeeritud ei ole ning see on võõrandamise ootel," märgib ta.

"Sellegipoolest on kahetsusväärne, et sõiduki juht ei veendunud enne sõitma hakkamist tehnoülevaatuse kehtivuses," nentis eile Jaani. "Teeme kõik endast oleneva, et taolisi apse edaspidi vältida. Pärast tippkohtumist viiakse sõiduk treileriga Tallinnasse Rahumäe parklasse."