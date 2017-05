FOTO: Minister Anvelt tutvustas IOM-i peadirektorile Eesti pagulaste vastuvõtmise protsessi

Siseminister Andres Anvelt kohtus täna hommikul rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni (IOM) peadirektori William Lacy Swingiga ja tutvustas talle Eesti pagulaste vastuvõtmise praktilist protsessi.

„Väga julgustav on kuulda Eesti plaane ja seda tööd, mis te pagulaste vastuvõtmisel olete teinud. See kõlab nagu hea integratsiooniprogramm – keeleõpe, kodu, töö,“ ütles Swing. Kohtumisel arutati Eesti Euroopa Nõukogu eesistumise prioriteete ning Eesti ümberpaigutamise ja -asustamise seisu, teatas siseministeerium.

„Eesti jätkab eesistumise ajal praeguse eesistujamaa Malta püüdlusi Euroopa ühise varjupaigasüsteemi suunas, kuna ainus viis rändekriisi lahendamiseks on Euroopa riikide ühine lähenemine migratsioonipoliitikale. See tähendab muuhulgas ka rände algpõhjustega tegelemist ja koostööd päritoluriikidega,“ rääkis siseminister Andres Anvelt.

Anvelt kinnitas, et IOM-il on suur roll selles, et Eestil on ümberpaigutamine ja ümberasustamine hästi õnnestunud. Koostöö Kreeka ja Türgi osas on olnud tihe, samuti teeb Eesti koostööd kohanemisprogrammi ja vabatahtliku tagasipöördumisprogrammi elluviimisel. Eesti on alates 2016. aasta märtsist Kreekast ümber paigutanud 130 inimest ja Türgist ümber asustanud 20 inimest. Kokku on Eesti valmis ümber asustama ja paigutama 550 inimest kahe aasta jooksul.

IOM on valitsustevaheline migratsioonialane organisatsioon, kes abistab riike rändeküsimustega toime tulemisel. IOM-i peadirektor külastab traditsiooniliselt tulevast eesistujamaad ja annab neile oma soovitused rändeküsimustega tegelemiseks. Peale siseministeeriumi peab Swing täna Tallinna ülikoolis avaliku loengu ning kohtub välisminister Sven Mikseri ja riigikogu välisasjade komiteega.