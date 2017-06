FOTO | Mikser Reykjavikis: Eesti on valmis Islandiga oma küberkogemust jagama

Välisminister Sven Mikser rõhutas täna Reykjavikis kohtumisel Islandi välisministri Gudlaugur Thór Thórdarsoniga, et Eestit ja Islandit seob nii ajalooliselt eriline suhe kui ka tänapäevane tihe koostöö regionaalses suhtluses ning partnerlus NATOs.

Mikser ja Thórdarson arutasid küberjulgeolekut ning koostöövõimalusi selles. Välisminister Thórdarsoni sõnul on Island huvitatud Eesti kogemusest küberjulgeolekus. "Küberjulgeolek on Eestile oluline julgeolekuteema ning jagame meeleldi oma kogemusi ka Islandiga," sõnas Mikser. "Island on oodatud ühinema ka Tallinnas asuva NATO küberkaitsekoostöö keskusega," lisas ta.

Välisminister Mikseri sõnul on Island Eestile oluline regionaalne partner, kellega on rahvusvahelise poliitika küsimustes sarnased seisukohad. "Jagame Põhja- ja Baltimaadega samu väärtusi, regionaalseid ja laiemaid strateegilisi huvisid ning ka väljakutseid," sõnas Mikser. Välisminister õnnitles Islandi kolleegi eduka Läänemeremaade Nõukogu eesistumise puhul ning kutsus külla visiidile Eestisse.

Välisministrid kõnelesid kohtumisel veel peatselt algavast Eesti eesistumisest Euroopa Liidu Nõukogus, Euroopa tulevikust ning Ühendkuningriigi lahkumisest EList. Välisminister Mikser rõhutas ELi ühtsuse olulisust ja Ühendkuningriigiga lähedase koostöö säilitamise tähtsust.