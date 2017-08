FOTO | Mike Pence'i visiiti turvas harvanähtav soomusmaastur

Mike Pence’i ööpäevapikkuse visiidi jooksul võis USA asepresidendi turvamise teenistuses näha meie linnapildis rajult ja ekstravagantselt mõjuvat Ameerikast hangitud soomusmasinat Gurkha Tacticali.

Eesti Pangale kuuluv sõiduk soetati 2010. aasta lõpus, mil euro kasutuselevõtuga kõrgenes märkimisväärselt rahaveoga seotud turvarisk. Põhiülesanne on masinal transportida suuremaid rahasummasid ühest kohast teise, kuid kuna sõiduk leiab üldiselt vähe rakendust, kasutatakse soomukit nii panga kui ka politsei teenistuses.

Tegu on Armet Armored Vehicles poolt Ford F550 kerele rajatud soomussõidukiga, mis mahutab endasse kaheksa inimest. Sõidukil on neli külgust ning tagaluuk. Internetiavarustes leiduva info põhjal hinnatakse auto väärtuseks umbkaudu 200 000 USA dollarit.

Selle massiivse sõiduki kaaluks on 8618 kilogrammi, kõrguseks 2,457 meetrit ning pikkuseks 5,664 meetrit. 151-liitrine bensiinipaak võimaldab täielikult täidetuna sõita maksimaalselt 600 kilomeetrit, mis tähendab, et kütusekulu on Gurkha Tacticalil 25 liitrit 100-le kilomeetrile.

