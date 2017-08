FOTO | Lõuna-Eestis kallab juba mitu päeva, teed lagunevad

Viimastel päevadel on Põlvamaal sadanud palju vihma ning sellest tulenevate uhtumiste tõttu võivad mõned kruusateed olla raskemini läbitavad.

"Lisaks sajule on tugeva tuule tõttu teedele murdunud ka puid," lausus Maanteeameti lõuna regiooni hooldeosakonna juhtivinsener Margus Leetberg. "Rohkem on probleemseid lõike Räpina piirkonnas ning kohati ka Värska ja Koidula piirkonnas."

Räpina-Kahva riigitee km 6,6 (Suure-Veerksu külas) on vesi ligikaudu 10 meetrit teemullet ära viinud ning seal paigaldab hooldepartner hetkel märke ja tee suletakse. Samuti suletakse liiklusele Toomasmäe–Suure-Veersku riigitee km 5,7-6,3, mis on Mädajõe kõrge veetaseme tõttu vee all. Eelpool mainitud teede taastamisega loodame alustada esmaspäeval, juhul kui veetase on selleks ajaks alanenud.

Maanteeameti hooldepartner tegeleb probleemsete kohtade likvideerimise ja tähistamisega. Paneme siiski liiklejatele südamele, et vastavalt teeoludele tuleb valida õige sõidukiirus ning olla liigeldes tähelepanelik, kuna kruusateede seisukord on pikaajaliste sadude tõttu halvenenud.

Tugevate sadude tõttu kolib ka laupäevane Trad.Attack!-i kontsert uude asukohta. Loe lähemalt SIIT.

Hea lugeja! Saada lagunevatest teedest pilte aadressil vihje@delfi.ee