FOTO | Londoni lendu ootavad inimesed on juba mitmendat tundi Tallinnas lennukis kinni

Täna kell 16.20 Tallinna lennujaamast Londonisse Gatwicki starima pidanud EasyJeti lennuk pole siiani õhku tõusnud, inimesed on pidanud üle kahe tunni lennukis ootama.

"Hetkel on rahvas lennukis kinni istunud kaks tundi ja siiani pole lendutõusmise märke. Lennuki kapten ütles, et võime siin olla 3-4 tundi. Inimesed on lennukis niiöelda lukus ja rahvast lennukist välja ei lasta," kirjeldas üks lugeja Delfile kella 18.30 paiku.

19.20 ajal - kolm tundi pärast lennukis ootamist - kirjeldas mees, et lennureisijatele pakuti vett, kuid mitte midagi toekamat süüa. "Esimesed inimesed said osta, aga nüüd on ka toit otsas. Snäkke veel on. Rahvas pole toimuvaga rahul," lisas ta. "Kõige enam tekitab küsimust see, miks inimesi välja ei lasta. Internetis oleva info kohaselt on viivitus juba kuus tundi. Lennuk on rahvast täis - siin pole enam ka õhku," kirjeldas lennukis viibiv lugeja.

Tallinna lennujaama kommunikatsioonijuht Priit Koff kinnitas, et oodatakse Londonist luba Gatwicki lennujaamal maanduda.

BBC teatel on tõrked lennuliikluses tingitud Gatwicki lennujaamas ühe lennuraja ajutisest sulgemisest kohaliku aja järgi kell 13.15 kuni 13.45. Nimelt lõhkes kiirendusrajal Air Canada lennuki rehv. Kell 14.12 suleti lennurada uuesti, et Torontosse lendama pidanud masinal oleks võimalik esimesel võimalusel maale tagasi saada.

Gatwicki lennujaama teatel kasutakse tagavara lennurada, kuid sellest hoolimata on lennuliikluses viivitusi, millega reisijad - nagu ka näiteks Tallinnas lendutõusmist ootavad inimesed - arvestama peavad. Lennujaama töötajad vabandavad viivituste pärast ning lisavad, et on oodata ka lendude tühistamist. Kas tühistatakse ka Tallinna-Gatwicki lend, pole praegu teada.

Arvestades varasemat lennupraktikat, siis kuniks niivõrd tiheda liiklusega lennujaam pole maandumisluba andnud, ei saa lennuk lähtekohast õhku tõusta. Inimesed ei saa lennukist välja seetõttu, et lend peab olema stardivalmis.