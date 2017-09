FOTO | Linnahalli looja andis heakskiidu seinamaalingutele hoone fassaadil

Linnahalli projekteerija, linnaarhitekt Raine Karp kiidab heaks hoone fassaadile maalitud teose.

"Linnahalli arhitektina leian, et Silver Seeblumi ja kogu Pirados Stuudio kunstnike äsja fasaadile maalitud teos on palju parem ajutine lahendus kui eelnevalt halvasti säilitatud ja täissoditud välimusega hoone välispind seda oli," seisab arhitekti pöördumises.

Ta lisab, et kogu hoone fassaad on praeguseks täies ulatuses amortiseerunud ning tuleb renoveerimise käigus kogu mahus välja vahetada. "Seega on selle pesemine või puhastamine täiesti mõttetu," teatab Karp.

Linnaarhitekti ettepanek on võimalusel lasta teos lõpuni maalida ja hoida hoone selliselt kuni renoveerimistööde alguseni.

"Pesemine jätab kodanikele ja väliskülalistele eriti lolli mulje - ühel päeval maalivad ja teisel päeval pesevad. Mingil määral heakorrastatud fassaad parandab kindlasti olemasolevat räämas tagahoovi miljööd," on märgitud kokkuvõtteks.

Raine Karp (77) ütles LP-le antud intervjuus, et kui linnahall poleks muinsuskaitse all, oleks see aastatuhande vahetusel maha lammutatud. Linnahall on nõukogude aja lõpupoolest üldse üks halvemini ehitatud ja kehvema kvaliteediga hooneid, mille ehitasid vabakäiguvangid ja sõjaväelased, meenutab tipparhitekt Raine Karp enda projekteeritud maja sündi.

Vaata linnaarhitekti pöördumist: