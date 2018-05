Foto: Karin Kaljuläte

Presidendi delegatsioonis Kreeka-visiidil osalevad poliitikud, reformierakondlane Hanno Pevkur, keskerakondlane Oudekki Loone ja sotsiaaldemokraat Andres Anvelt jäid täna Kreekas hetkeks kolmekesi. Pildilt on selgesti näha, et ülemäärast sõprust nende vahelt just leida ei ole, trio näeb omajagu vaeva, et teineteisest mööda vaadata, võimalikult kaugel seista ja seltskondlikku vestlust vältida.