Ida päästekeskuse pressiesindaja sõnul põleb hetkel Kiviõlis mahajäetud maja, mille pööning on põlengu käigus kokku varisenud.

Tegu on kolmanda astme põlenguga, mis tähendab, et välja on saadetud kuni 5 päästemasinat, tõstuk ja paakauto. Hetkel käivad päästetööd ja esialgu ei ole selge, kas põlengus on ka kannatanuid.

Uudis on täiendamisel.