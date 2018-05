FOTO | Keset Tallinna nähti põtra

Tähelepanelik Pirita elanik teavitas Facebookis, et nägi Lillepi pargis põtra. Metslooma nägemisest andsid teada ka teised kohalikud elanikud.

Postituse tegija kirjutas, et kohtas põtra Lillepi pargi rulluisuraja kõrval. Ta kirjeldas, et loom oli natukene kartlik ja häiritud ning tegi ka paar sammu pealtnägija poole. Kommentaariumis selgus, et üks kohalikest kohtas suurt metslooma samas pargis juba 1986. aastal.

"Pirital on suur looduskaitseala, mis on koduks mitmetele metsloomadele. Seetõttu võibki aeg-ajalt justkui keset linna näha rebast, jänest või hoopis põtra. Üldjuhul metsloomad ei kujuta endast ohtu, kuid siinkohal on oluline roll ka inimesel. Kindlasti ei tohi metsloomi provotseerida, neid toita ega proovida neid meelitada või kodustada. Kui linna on sattunud suurem metsloom või metsloom on haiglase välimusega, siis tuleks helistada numbrile 112. Täpselt nii käitus Lillepi pargis põtra märganud kohusetundlik kodanik," ütles Pirita linnaosa vanem Alina Tubli.