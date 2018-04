Riigipea Kersti Kaljulaid kirjutas täna riigikogus mälestusraamatusse oma mõtted seoses Andres Ammasega.

"Hea Andres,

(nii Sa tavaliselt inimeste poole pöördusid, sest uskusid, et lõpuks on kõik ikka head)

liiga vara läksid.

Kõvasti Eesti asja jäi veel ajamata. Eesti tuleviku kindlustamist utsitamata. Laule laulmata. Sõpradega istumata. Perega koos ette võtmata...

Aga eks kiiruga põlemine, see kulutab. Nii on.

Tuleb leppida," kirjutas riigipea.