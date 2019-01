Reklaam on osa sotsiaalministeeriumi kampaaniast tegijad.ee, mille eesmärgiks on aidata inimestel mõista, kuidas näevad maailma erivajadusega inimesed.

Keilas on tekitanud tüli puudega inimestele maja ehitamise mõte. Maja naabrid on linnavalitsuse teatel toonud puudega inimeste kodu üheks vastuargumendiks, et tegu on eliitrajooniga.