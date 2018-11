FOTO | Kas oled näinud Tartu linnas omapäi ringi kappavat suksut?

Politseil on info olemas, patrullid hoiavad silmad lahti, ütles Delfile Lõuna prefektuuri pressiesindaja. Korravalvureil on ent teisigi kohustusi, ning seetõttu on tartlaste abi väga teretulnud.

Hobune pani plagama Kasarmu tänava kandis, seega võiks teda vabalt näha kusagil Eesti Rahva muuseumi piirkonnas. Kes hobust märkab, peaks kindlasti kas omanikuga (53664169) või politseiga ühendust võtma.