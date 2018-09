FOTO | Kaja Kallas ja Yana Toom läksid Instagramis raksu. Toom nimetab Kallast lapsikuks

Foto: Hendrik Osula

Kaja Kallas torkas ühe Instagrami postituse all teravalt Jüri Ratase keeleoskuse pihta. Yana Toom leiab, et see on lapsik ning imestab, kas see saabki olema poleemika tase.