FOTO | Ka riigikantselei ei oska Eesti hümni autori nime õigesti kirjutada

Kui täna äratas tähelepanu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) laiali saadetud tervituskaart Eesti hümniga, kus olid valesti kirjutatud nii hümni pealkiri kui ka sõnade autori nimi, siis sõnade autori nime on valesti kirjutanud ka riigikantselei.

Riigikantselei on aadressil https://riigikantselei.ee/sites/default/files/pictures/Riigi_ja_kov_symbolid/humn.jpg Eesti hümni meloodia ja sõnade juures märkinud sõnade autoriks "Johann V. Jansen (1819–1890)" ehk samamoodi, nagu on kirjas ka EKRE saadetud kaardil. Sõnade autori õige nimi on aga Johann Voldemar Jannsen, seejuures on olnud tavaks ka tema Jannseni teine eesnimi välja kirjutada.

Hümni pealkirja "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm" on riigikantselei siiski kirjutanud õigesti erinevalt EKRE-st kelle kaardil seisab "Mu isamaa, õnn ja rõõm".

Meloodia autori, Friedrich Paciuse nime on mõlemad kirjutanud õigesti.