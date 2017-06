FOTO | Justiitsminister Urmas Reinsalu kohtus USA justiitsminister Jeff Sessionsiga

Justiitsminister Urmas Reinsalu kohtus täna Maltal USA justiitsminister Jeff Sessionsiga.

Kahepoolne kohtumine toimus Maltal, kus Euroopa Liidu ja USA justiits- ja siseministrid arutavad täna ühiseid jõupingutusi võitluses terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega.

Reinsalu rõhutas, et rahvusvaheline koostöö on vältimatu eeltingimus võitluses terrorismiga ning märkis, et Eesti kavatseb julgeoleku- ja kaitseküsimused võtta oma eesistumise prioriteetideks. USA justiitsminister Jeff Sessions tänas Eestit panustamise eest riigikaitsesse ja selgete seisukohtade eest julgeoleku vallas.

Reinsalu avaldas Ühendriikide justiitsministrile tänu USA sõjalise panuse eest Venemaa heidutamisel NATO idatiival.

Koos arutati Eesti-USA kahepoolse justiitskoostöö küsimusi. „See on olnud viljakas nii küberkuritegevuse kui rahapesu tõkestamise alal,“ nentis Reinsalu.

Sessions on külastanud senaatorina Eestit mitu korda. Reinsalu edastas talle kui justiitsministrile küllakutse Eestisse.

15.-16. juunil kohtuvad Maltal Euroopa Liidu ja USA justiits- ja siseministrid, et arutada ühiseid jõupingutusi võitluses terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega. Täpsemalt on arutlusel näiteks omavahelise infovahetuse parandamise ja praktilise koostöö võimalused, samuti terrorismi rahastamise tõkestamise meetmed.