FOTO | Jõhvis roojasid linnud Eesti sõjaväelase monumendile

Tosin aastat tagasi Jõhvi keskväljakule Eesti sõjaväelase Aleksander Tõnissoni mälestuseks püstitatud ausamba väärikust rikuvad lindude väljaheited, kirjutab Delfi lugeja, kes on juba neli aastat tööle jalutades ausambast möödunud.

"Tegemist on väärika monumendiga ja selle asukoht on samuti kena, ent kindralmajori tegusid ei austa linnud," teatas lugeja. Tema sõnul on arusaamatu, et Jõhvi vallavalitsus ei leia raha monumendi hooldamiseks, ehkki Tallinna vabadussamba puhul on selline võimekus olemas.

Jõhvi vallavanem Aleksei Naumkin sai probleemist teada Delfi vahendusel. "Sõitsin nüüd kohale ja väike probleem on tõesti olemas." Pärastlõunal sõitis tema sõnul kohale spetsialist majandusosakonnast, kes probleemiga tegelema hakkas.

"Raske öelda, kui kaua kuju sellises seisundis olnud on. See toimus ilmselt eile või üleeile, siin spekuleerida ei soovi," ütles Naumkin.

Lindude sirtsutamise jälgi monumendil on aga näha ka venekeelse vikipeedia lehel, mis Tõnissonist räägib. Sealne foto on tehtud 2011. aastal.

Jõhvi vallavalitsuse majandusspetsialist Aivo Tamm ütles, et nüüdseks on monumendi pesemine tellitud, puhastada on plaanis kolmapäeval. Lisaks märgati, et viimistusplaat on avatud ja ka see on plaanis kinnitada.

Kindralmajor Aleksander Tõnisson oli Eesti rahvusväeosade loojaid ja juhte. Vabadussõjas ühe raskeima lahingulõigu, Viru rinde ülemana oli ta võidu sepistajaid ja Eesti riikluse kindlustajaid. Diviisiülemana oli ta Eesti kaitseväe rahuaegseid arendajaid ja reformijaid ja kaitseministrina kaitsepoliitika üks kujundajaid.

Tõnissonile püstitati ausammas 2005. aasta juunis. Temast sai kindral Johannes Laidoneri järel teine Vabadussõja väejuht, kellele Eestis ausammas on püstitatud.