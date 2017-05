FOTO JA VIDEO: Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani kohtus täna Kersti Kaljulaidiga ja käis külas riigikogus

Seoses peagi algava Eesti eesistumisperioodiga Euroopa Liidu Nõukogus külastasid Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani ning europarlamendi poliitiliste gruppide juhid riigikogu ja presidenti.

Riigikogu esimehe Eiki Nestori sõnul tundsid Euroopa Parlamendi delegatsiooni liikmed huvi eelkõige selle vastu, kui euroopameelsed on eestlased. „Kui Eesti liitumisel Euroopa Liiduga oli kaks kolmandikku eestlastest euroliitu astumise poolt, siis täna on Euroopa Liidu pooldajaid isegi rohkem. Euroopa Parlamendi presidendi ja fraktsioonide liikmete jaoks on see oluline,“ ütles Nestor.

Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani rõhutas koostöö vajadust Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahel. Tema sõnul on see oluline seetõttu, et Euroopa kodanikud tahavad, et euroliit neid kaitseks. Samuti tuleks Tajani hinnangul Euroopa Liitu tuua kodanikele lähemale.

Riigikogu liikmed andsid kohtumisel Euroopa Parlamendi presidendile ja poliitiliste fraktsioonide esindajatele ülevaate Eesti parlamentaarsetest sündmustest eesistumise ajal.

Lisaks Eiki Nestorile osalesid kohtumisel Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa ning fraktsioonide juhid ja komisjonide esimehed Hanno Pevkur, Artur Talvik, Liisa Oviir, Andres Metsoja, Keit Pentus-Rosimannus ja Tiit Terik.

Tajani ja europarlamendi poliitiliste gruppide esindajatega kohtus täna ka president Kersti Kaljulaid. "Soovin, et Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumist meenutatakse hiljem kui aega, mil jää hakkas sulama, mil eurooplased said tagasi oma enesekindluse ja vaatavad ühise tuleviku poole optimistlikumalt,” ütles president Kaljulaid.

Riigipea sõnul elame ajal, mil Euroopa Liit on proovile pandud, näitena võib tuua nii euro- kui ka põgenikekriisi. “Usun, et ühistel väärtustel põhinev Euroopa Liit tuleb nendest kriisidest välja tugevamana,” nentis ta.

Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani soovis Eestile edu eesistumiseks ning avaldas Euroopa Parlamendi igakülgset toetust.