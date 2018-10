FOTO | Helir-Valdor Seeder poseeris jalgpallimängu eel Ungari peaministri Viktor Orbaniga

"Kohe hakkame Eesti-Ungari jalgpalli vaatama. Sattusin hõimurahva fännide hulka," kirjutas Seeder Facebooki postitatud pildi juures.

VIP-loožis viibis ka peaminister Jüri Ratas, kes jäi pildile, kui ta Ungari valitsusjuhiga vestles.

Parempoolse Fideszi esimees on varasemalt sattunud oma jalgpalliarmastuse tõttu sekeldustesse. Nimelt on ta raisanud palju avalikku raha sportmängu toetamiseks. Näiteks lasi ta ehitada hiigelstaadioni 1800 elanikuga Felcsuti linna, kus ta ka ise elas ning mille linnapea on tema lapsepõlve sõber. Uue staadioni sa ka Budapest ning kopsakaid toetuseid jalgpalliklubid.