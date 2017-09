FOTO | Haridus- ja teadusministeeriumi prügikonteiner oli ääreni teatmeteoseid täis

Sotsiaalmeedias levib pilt, kus Tõnismäel asuva haridus- ja teadusministeeriumi hoone lähedal olevasse papi- ja paberpakendi konteinerisse on visatud nii entsüklopeediaid kui ka teisi teatmeteoseid.

Eile õhtul kell seitse nägi Indre Suur vaatepilti, kus haridus- ja teadusministeeriumi prügikonteiner oli täidetud erinevate teatmeteostega.

Haridus- ja teadusministeeriumi üldosakonnajuhataja Jaan Laidmets vabandab juhtunud segaduse pärast. "Haridus- ja Teadusministeerium palub vabandust kahetsusväärse juhtumi pärast, et meie Tallinna esinduse juures olevasse vanapaberikonteinerisse on sattunud raamatud," ütleb Laidmets. Ta selgitab, et tegu on töökohtade ümberpaiknemise käigus juhtunud inimliku eksitusega, kui segamini aeti vanapaberi- ja raamatukast ning esimese asemel jõudis konteinerisse teine.

"On absoluutselt selge, et raamatute koht ei ole prügikastis ega ka vanapaberikonteineris. Juhtunu valguses paneme veelkord ka kõikidele kolleegidele südamele olla tähelepanelik, rääkimata sellest, et suhtuda raamatutesse kohase lugupidamisega. Ka ebavajalikuks osutuvate raamatutele on alati võimalik leida uued kasutajad – seda oleme seni ka püüdnud teha. Täna hommikuks on konteinerist raamatud ära võetud ja lubame, et rohkem selliseid eksimusi ei tule," nendib Laidmets.

Käesoleva aasta alguses toimus sarnane intsident ka Tartu ülikooli raamatukogus, kus renoveerimise eel ning ajal massiliselt raamatuid prügimäele saadeti. Tollal kommenteeris juhtunut Delfile Tartu ülikooli raamatukogu kogude direktor Kristina Pai, et raamatute kogudest maha kandmine on sama tavaline protsess kui uute raamatute hankimine.

"Enne remondi algust korraldati mitmeid suuri raamatumüüke ja tasuta jagamisi. Paraku mida aeg edasi, seda vähem on inimestel huvi paberraamatu vastu ja kahjuks tuleb need sel juhul taaskasutusse saata," rääkis Pai.