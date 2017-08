FOTO | Falgi park muutus moodsamaks

Tallinna Kesklinnas asuvasse Falgi parki on paigaldatud moodsad istepingid ja prügikastid. Linnaosa valitsus kutsub laupäeval kell 11 uuenenud parki uudistama.

Linlasi juba palju aastaid teeninud ebamugavad seljatoeta pargipingid on asendatud disainilt väärikate ja mugavatega. Pinke täiendavad sobivas stiilis prügikastid.

„Falgi pargist on kujunenud väga paljude kesklinlaste ning eelkõige Kassisaba asumi inimeste meelispaik. Kuna park on sedavõrd rahvarohke ja tihedas kasutuses, otsustasime, et parim lahendus on olemasolev pargiinventar täielikult välja vahetada, mitte lihtsalt hooldusremonti teha,“ ütles Kesklinna vanem Taavi Pukk.

Kesklinna valitsuse korraldatud riigihanke võitsid ühispakkujad Atix OÜ ja ParkDisain OÜ. Vastavalt lepingule paigaldati Falgi parki 26 uut pinki ja üheksa prügikasti. Lepingu kogumaksumus koos käibemaksuga oli 25 574,40 eurot.

„Asumi rahval on nüüd aeg tegijalt töö vastu võtta,“ sõnas linnaosa vanem. „Kutsumegi kõiki laupäeval, 26. augustil kell 11 uudistama värske ilme saanud parki. Kesklinna valitsuse poolt pakume midagi meelepärast igale lapsele.“

Uuenduste käigus paigaldati parki ka infotahvel, kust võib lugeda, et Falgi park (ka Falckspark, Lastepark) on rajatud 19. sajandi keskel, kui soostunud veekoguga maatüki omandas Hans Heinrich Falck – laia haardega filantroop, Tallinna Toomgildi oldermann ja varasem klaverivabrikant. Aastast 1926 kuulub park Tallinna linna valdusse; seda rekonstrueeriti viimati ulatuslikult 2008. aastal. Suursuguste vanade tammede, pärnade ja lehiste tõttu on Falgi park 1959. aastast looduskaitse alla. Park asub Tallinna kesklinnas Wismari, A. Adamsoni tänava ja Toompuiestee vahelisel alal.