FOTO | Elron katsetab rongis snäkiaparaati. Osa inimesi on ruumi raiskamise pärast kurjad, osa rõõmustavad kauaoodatud söögikraami üle

Uute oranžide rongide saabudes oligi sõitjate üks peamisi etteheiteid, et rongidest kadus ära kohvikulett, kus sai osta jooke, snäkke, võilebu ja saiakesi. Nüüd testitav automaat peaks selle vea parandama.

Kõik sõitjad selle võimaluse üle ei rõõmusta. Elroni sotsiaalmeedia kontol avaldavad inimesed kartust, et ruumi jalgrataste ja lapsevankrite jaoks jääb nüüd vähemaks.

On ka neid, kellele ei meeldi, et rongis süüakse. "Paratamatult kaasneb sellega ka lagastamine! Ei kannata nüüd neid siiski lühikesi vahemaid ära. /.../ Lõpetage lollused!" on üks kommenteerija ärritunud.

Siiski leidub hulgaliselt pilootprojekti toetajaid. Neist üks kirjutab näiteks nii: "Ilmselge, et kõigi jaoks ei ole see vajalik, aga samamoodi ei ole ka kõigi jaoks vajalik mingisugune ratta- või titevankri koht. Alati vaadatakse asja ainult enda mätta otsast."

Kohvikulettidega vagunid olid Eesti raudteedel kasutusel kuni 2014. aastani.