FOTO: ELi välisministrid rõhutasid poliitilise lahenduse vajalikkust Süürias

Tänasel Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Luxembourgis keskenduti Euroopa Liidu Süüria strateegiale, lisaks arutati olukorda Jeemenis ja Liibüas.

Eesti delegatsiooni juhtinud Eesti alalise esindaja ELi juures Kaja Taela sõnul on liikmesriigid ühel nõul, et praegusel hetkel on vajalik Süürias tagada toimiv relvarahu ja humanitaarabi ligipääs.

Välisministrid käsitlesid ka Süüria konfliktijärgse toetamise küsimust poliitilises üleminekufaasis.

Kohtumisel võeti vastu ELi Süüria järeldused, millest juhindutakse 4.-5. aprillil Brüsselis toimuva Süüria ja piirkonna tuleviku toetamise konverentsi aruteludes. Eestit esindab konverentsil välisminister Sven Mikser.

Lisaks arutasid välisministrid olukorda Jeemenis ja Liibüas. Välisasjade nõukogu raames toimub ka kohtumine Araabia Liiga peasekretäri Ahmed Aboul Gheitiga, kellega arutatakse piirkonnas toimuvat.

Kohtumisel vastuvõetud järeldused leiab siit.