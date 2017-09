FOTO | Eesti suursaadik president Trumpile volikirja üleandmisel: Eesti ja USA sidemed on murdmatud

8. septembril andis Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Lauri Lepik president Donald Trumpile üle oma volikirja, teatas välisministeerium.

Volikirja üleandmisele järgnenud vestluses rõhutas Lauri Lepik Eesti ja USA pikaajalisi lähedasi suhteid. „USA aastakümnete pikkune poliitika Eesti riikluse järjepidevuse tagamiseks, kõrgetasemelised vastastikused visiidid ja USA vägede kohalolek piirkonnas kannavad selget sõnumit: USA on Eesti jaoks üks olulisemaid liitlasi,” sõnas suursaadik Lepik.

President Trump ütles, et Eesti on riigina eeskujuks mitmes valdkonnas. Seda nii usaldusväärse liitlasena NATOs, aga ka demonstreerides oma liidrirolli Euroopa Liidu eesistujamaana. President hindas kõrgelt Eesti osalust terrorismivastases võitluses, sealhulgas Afganistanis ja Iraagis.

Suursaadik Lepik sõnul näeb Eesti võimalusi koostöö tihendamiseks mitmes valdkonnas, eelkõige kaubandussuhete ja vastastikuste investeeringute arendamisel. Ka president kinnitas, et on oluline suhteid neis valdkondades süvendada ja laiendada.

President Trump leidis, et Eesti juhtroll küber- ja digitaalsetes küsimustes väga oluline saavutamaks ühiseid julgeolekueesmärke. Lauri Lepik lisas, et Eesti ja USA vaheline küberkoostöö on heal tasemel, kuid intensiivsem infovahetus aitaks selle tõsta uuele tasemele.

President Trump ja suursaadik Lepik nõustuid, et USA - Eesti sõprust ja suhteid on vaja süvendada ja edasi arendada.

Lauri Lepik on omandanud poliitikateaduste magistrikraadi Humboldti Ülikoolis Saksamaal. Välisministeeriumisse asus Lauri Lepik tööle 1995 aastal, 1996-2000 töötas ta Eesti suursaatkonnas Washingtonis. Järgnevalt töötas Lauri Lepik erinevatel ametikohtadel välisministeeriumis ning 2004-2005 kaitseministeeriumis. 2011-2012 oli Lauri Lepik Eesti suursaadik Ukrainas ja Moldovas, enne tööleasumist Washingtonis 2012-2017 Eesti suursaadik NATO juures. Lauri Lepik on abielus Riina Kionkaga, kes töötab Euroopa Ülemkogu alalise esindaja Donald Tuski välispoliitika nõunikuna. Neil on kaks last.