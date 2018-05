FOTO | Eesti suursaadik Kirgiisi Vabariigis andis üle volikirja

Täna, 24. mail andis Eesti suursaadik Heiti Mäemees Biškekis üle oma volikirja Kirgiisi Vabariigi presidendile Sooronbay Žeenbekovile.

Volikirja üleandmise tseremooniale järgnenud vestluses märkis suursaadik Mäemees, et Eesti on toetanud Kõrgõzstani püüdlusi demokraatia arenguteel. Näiteks on Eesti arenguabi toetuste eest valminud Kõrgõzstanis x-tee prototüüp Tunduk.

„Loodame, et Kesk-Aasia ühe demokraatlikuima riigiga koostöö jätkub ning oleme valmis neid toetama riigi arendamisel,“ ütles suursaadik Mäemees. „Kesk-Aasia riikidest on meil kõige tihedam ja kauaaegsem arengukoostöö Kirgiisi Vabariigiga. On heameel tõdeda, et lisaks e-valitsemise ja digitaalühiskonna alastele projektidele tegutseme Kirgiisi Vabariigis ka keskkonna ja hariduse valdkonnas,“ lisas suursaadik Kõrgõzstanis.

President Žeenbekovi sõnul on suhted Eestiga olnud kauaaegsed ja väga head. Lisaks tunnustas Kõrgõzstani riigipea Eesti arengut, mis on olnud neile eeskujuks ning avaldas lootust, et Eesti jagab oma kogemusi jätkuvalt nii e-riigi arendamisel kui ka muudes valdkondades.

Eesti suursaadik Kirgiisi Vabariigis resideerib Astanas, Kasahstanis.