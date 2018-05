FOTO | Eesti suursaadik Iraanis andis üle oma volikirja

Täna, 15. mail andis Eesti suursaadik Iraanis Marin Mõttus andis täna Teheranis Iraani president Hassan Rouhanile üle oma volikirja. Suursaadik Mõttus resideerib Ankaras.

Volikirja üleandmise tseremooniale järgnenud vestluses kinnitasid suursaadik Mõttus ja president Rouhani Eesti ja Iraani häid suhteid. President Rouhani tõi välja, et Iraan oli üks esimesi riike, mis tunnustas Eesti iseseisvust. Suursaadik Mõttus avaldas heameelt võimaluse üle olla Eesti esimene suursaadik Iraanis.

Suursaadik märkis, et koostöö arendamise seisukohalt on perspektiivikad infotehnoloogia ja e-teenuste valdkond. „Esimesed kontaktid Eesti ja Iraani ettevõtete vahel on loodud ning teave meie e-teenustest, sealhulgas ka e-residentsusest, on jõudnud Iraani ühiskonnani,“ sõnas Mõttus. Iraani kodanike seas on 217 Eesti e-residenti. Pooled nõustusid, et majandussektoris on palju kasutamata võimalusi.

Kohtumisel räägiti ka turismisuhete arendamisest. Suursaadik Mõttuse sõnul on valdkonna arendamine kahe riigi ühiseks sooviks. „Pärsia kultuuripärandi tutvustamine eestlastele võiks turismiettevõtjatele pakkuda väga huvitavaid võimalusi,“ lisas ta. Samuti kinnitasid pooled positiivseid arenguid hariduse ja teaduse vallas.