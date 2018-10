FOTO | Eesti suursaadik Austraalias Andres Unga andis üle volikirja Vanuatu presidendile

"Kahe riigi üheks peamiseks koostöövallaks saab kindlasti olema e-valitsemise ja e-teenuste arendamine, kus Eesti saab jagada oma ekspertteadmisi. Samuti oleme vastastikku huvitatud ka koostööst küberteemadel, mis aitaks tagada ka turvalise e-teenuste kasutamise," sõnas suursaadik ning lisas, et kohtumise lõpul avaldas president Moses heameelt selle üle, et Vanuatu on saanud üheks turismi sihtkohaks ka eestlase seas. Kohtumisel käsitlesid suursaadik ja president ka keskkonnahoiu küsimusi ning septembris peetud ülemaailmset koristuspäeva projekti.

Lisaks annab Andres Unga 18. oktoobril üle oma volikirja Fidži presidendile Jioji Konousi Konrotele ning järgneval kuul Tonga kuningale Tupou VI-le.