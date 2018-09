FOTO | Eesti aukonsuli esindus Tamperes avati tema ettevõtte ruumides

Esinduse avas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi, avatseremoonial osales ka Eesti suursaadik Soomes Harri Tiido. Eesti aukonsul Tamperes on Jani Koivuniemi.

Viljar Lubi sõnul aitab esindus tuua Tamperet ja selle ümbrust Eestile veelgi lähemale. „Aukonsulid on üks väga eriline liik inimesi, kellel jätkub energiat ja sisemist kutsumust omast vabast tahtest ja ajast tegeleda teise riigi ja tema kodanikega, kuigi ta ise seal ei ela. See nõuab väga suurt empaatiavõimet ja sisemist sära, mistõttu on meil hea meel, et Jani Koivuniemi aukonsulina oma rolli veelgi suurendab - eriti meile lähedases ja olulises Soomes,” ütles Lubi.

Suursaadik Tiido lisas, et uus esindus pole mitte ainult oluline samm pakkuda Eesti arvukale kogukonnale Tamperes senisest veelgi enam tuge, vaid aitab ka edendada Eesti-Soome ärisuhteid piirkonnas.

Jani Koivuniemi on Soome ärimees, kes on Eesti aukonsulina tegutsenud jaanuarist 2018. Uus aukonsuli esindus hakkab asuma Jani Koivuniemi firma Taitokaari OY ruumides aadressil Kaskimäenkatu 1. Aukonsul teenindab Pirkanmaa rajooni, kus elab üle kahe tuhande eestlase ja tegutseb aktiivne Eesti kogukond.

Eesti Vabariigi ligi paarsada aukonsulit mängivad olulist rolli Eesti huvide esindamisel maailmas. Aukonsulite näol on tegemist asukohariigi lugupeetud ja kõrgel ühiskondlikul positsioonil olevate isikutega, kelle esmaseks funktsiooniks on konsulaarteenuste ja konsulaarabi osutamine Eesti kodanikele välismaal. Samuti aitavad aukonsulid kaasa majandussuhete edendamisel ja luues Eesti ettevõtjatele vajalikke kontakte. Aukonsul ei saa oma ülesannete täitmise eest Eesti riigilt töötasu.