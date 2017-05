FOTO: Eakad üliõpilased said lõputunnistuse

Enam kui veerand tuhat küpses eas õppurit Tallinna Kesklinnast võttis täna vastu seenioride ülikooli lõputunnistuse.

Õppeaasta pidulikul lõpuaktusel Kadrioru kunstimuuseumis avaldas Kesklinna vanem Taavi Pukk tunnustust õpihuvilistele eakatele: „Minu sügav kummardus kõigi nende seenioride ees, kes tahavad koos käia ning entusiastlikult küsivad üha uusi ja uusi teemasid, milles targemaks saada. Õppimine on elukestev protsess ning teadmised midagi sellist, mida keegi ei saa inimeselt ära võtta. Kes teaksid seda tõde veel paremini kui elukogenud inimesed,“ sõnas Pukk.

Õppeaasta jooksul Hopneri majas igal kolmapäeval toimunud loengutest sai osa kokku ligikaudu 190 eesti õppekeelega ja 215 venekeelset eakat kuulajat, kellest täna suurem osa ka vastava tunnistuse kätte sai. Õppetöö toimus alates septembrist loengute, vestluste ja õppekäikude vormis nii eesti kui vene keeles ja oli osalejatele tasuta.

Läbi nelja õppeaasta on populaarsemateks osutunud kultuuri- ja terviseloengud, kinnitas Hopneri maja juhataja Anne Velt, kuid ka ajaloost ja psühholoogiast võis kuulata kõnelemas oma valdkonna parimaid asjatundjaid.

Uus õppeaasta kesklinna seenioride ülikoolis algab septembris ja linnaosa vanem Pukk kutsus seeniore taas õpinguid jätkama.

„Mul on siiralt hea meel, et Hopneri maja on suutnud sedavõrd eduka ürituse ellu kutsuda. Tunnustan Hopneri maja töökat kollektiivi, kes näeb iga päev vaeva selle nimel, et pakkuda tallinlastele huvitavaid üritusi ja anda uusi teadmisi. Tänane lõpuaktus – kui seda nii nimetame – näitas, et tehakse õiget asja, mille populaarsus üha kasvab. Õige pea peame otsima juba suuremaid saale, kuhu kõik õpihimulised ära mahuksid. Mis saaks olla rõõmustavam!“ ütles Taavi Pukk.