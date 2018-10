FOTO | Bill Gates kohtus Jüri Ratasega ning sai Eesti e-residendiks

Gates ja Ratas kohtusid täna hommikul Brüsselis ning Ratas andis Microsofti asutaja ja filantroop Bill Gatesile üle e-residendi isikutunnistuse. "Väga huvitava kohtumise peateemaks kujunes Eesti digitaalne mõtteviis ning meie kogemused, mida saaks kasutada ka teistes riikides ja ühiskondades," kirjutab Ratas oma Facebooki lehel.

"Bill ja Melinda Gatesi fondil on mitmeid olulisi projekte Aafrikas, kus meie kogemused kasulikud oleks. Näiteks tegeleb fond seal vaktsiinide kliiniliste uuringutega, laboriteenuste tõhustamise ja tervishoiusüsteemi parendamisega ning innovatsiooni kaudu Aafrika põllumajanduse arengu ja kliimaeesmärkide toetamisega. Tänapäeval on kestliku arengu nurgakiviks just digioskused ja digiareng. Eesti digiettevõtted ja eksperdid on kindlasti valmis ka Gatesi fondiga igati koostööd tegema," jätkab Ratas.