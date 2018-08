FOTO | Alam-Pedja looduskaitseala süttis taas, olukorras on ilmselt süüdi tugev tuul

Alam-Pedja kaitsealal on teisipäeval ja kolmapäeval põlenud maa-ala ilmselt seal lõõtsuva tugeva tuule tõttu uuesti süttinud.

Põlenguala laieneb kohalike elanike sõnul tõenäoliselt Naela kraavi pidi, tuul on tugev ja puhanguline. Kui suur ala praegu uuesti põlema on läinud, pole hetkel teada. Päästjad on juba välja sõitnud, põlenguala suurus saab peagi drooniga kindlaks tehtud.

Kolmapäeva hommikul oli tules umbes 26 hektarit rabapinnast, süttinud ala hinnati teisipäeval umbes 14 hektari suuruseks. Soisel pinnasel ning tihnikus pole võimalik põlengualale päästevarustuse ja tehnikaga ligi pääseda. Kustutada sai vaid politsei- ja piirivalveameti kopteriga.