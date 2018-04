"Foorumi" saatejuht Andres Kuusk: hea ja kvaliteetse debati juurde laused nagu "Ole vait!" käima ei peaks

Eilses "Foorumi" saates võisid vaatajd jälgida Jürgen Ligi, Urve Palo ja Kadri Simsoni vahel aset leidnud küllaltki isiklikus läinud mõttevahetust - Jürgen Ligi katkestas Urve Palot lausega "Ole palun vait!" ja Kadri Simson ütles hiljem küllaltki kahjurõõmasa tooniga lause "Reformierakonnal pole ju enam sponsoreid." Saatejuht Andres Kuusk selliseid lauseid heaks ei kiida, kuid leiab, et otsesaates toimuv debatt võimaldab vaatajatel saada adekvaatsema pildi poliitikute ja poliitlise elu tegelikust seisust.

"Iseenesest on otsesaade debatt väga hea vorm, sest ta näitab poliitikut täpselt sellisena nagu ta on," leidis Kuusk Delfile antud kommentaaris. "Kui ta kaotab oma närvi otsesaates, siis ongi see kõigile näha. Otsesaatel on seetõttu oma võlu. See, kui nad veeretaksid seal poliitiliselt korrektset ümmargust juttu ja loeksid parteiprogramme maha, näitaks poliitika hetkeseisu kohta oluliselt vähem," märkis ta.

Kuusk ütles, et selgitab saatajuhina külalistele enne debatti alati üsna põhjalikult reegleid, näiteks et üksteisele vahele ei räägita, et järgida tuleb saatejuhi korraldusi ja nii edasi. "Aga ega saatejuht ei muuda poliitiku olemust," tõdes Kuusk oma sekkumisvõimaluste piiridest rääkides. "Hea ja kultuurse kvaliteetse debati juurde laused "Ole vait!" või isiklikud märkused ei peaks käima," oli Kuuse seisukoht, kuid selliste lausete saates kõlamist ei ole ka otseselt võimalik vältida.