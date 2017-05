Foorumi otseblogi: Simson: gaasiaktsiisi tõus tõstab gaasipliidi kasutaja maksukoormust ühe sendi

Maksupakett Foorumis

Mikser: valitsuse sünnile andis tuge, kuidas Reformierakond aastaid vaatas riigivalitsemist tehnokraatliku küsimusena, kuis tuleb vaid poole protsendi võrra makse langetada, sellal kui suured probleemid kuhjusid ja neile vastust leida ei üritatud.

Pevkur: Reformierakonnal pole kiiret, kui keegi selle koalitsiooni hingusele saadab, siis on see koalitsioon ise. Muret teeb, mida teevad järgmised koalitsioonid. Milline on aga meie majanduse käekäik, kui eurotoetused ära langevad? Mõne aja eest üks sotsist rahandusminister ütles, et jah, Reformierakonna ülesanne on vaadata, kuidas raha eelarvesse saab ja meie ülesanne on kulutada.

Mikser: opositsioonierakondadel 45 kohta, seda valitsuse tegemiseks vähe. Kohtumised ja juurdekäiv spinn pole samuti ebatavaline. Spinni ajakirjandusse viskamisele aga uut koalitsiooni ei järgne, nii need asjad ei käi. Koalitsioon teeb head tööd ja omab piisavat toetust, et asjad riigikogus heaks kiita.

Talvil: Meie juures on ka käidud. Kahvlis olemise tunne on. Lollused, mida tänane valitsus teeb, on üle piiri läinud. Eriti kurb on, et end puhastada lubanud Keskerakond pole Tallinna linnas korruptsioonist vabanenud. Teiseks Oudekki Loone ja teiste provokatiivne käitumine on vana nipp venekeelse elanikkonna püüdmiseks. Reformierakond on liiga vähe aega varumeeste pingil istunud. Uues valitsuses võiks peaminister mitte olla Reformierakonnast.

Simson: Reformierakonna ainueksimatuse sündroom pole ka Pevkuri valimisega üle läinud.

Seeder: ma ei tea, kui agressiivselt peaks siin käituma. IRL on opositsiooniga eelarve tasakaalu asjus nõus, sellepärast ka arutame maksupaketti. Haldusreformi peahäda pole üksikute sundliitmiste puhul nn parteilised omavalitsused. Probleem on suur hulk kunstlikke, ebaloomulikke omavalitsusi, sellega tuleb edasi tegeleda. Meie teiste erakondadega läbirääkimisi ei pea, meie peame läbirääkimisi koalitsiooni sees. Otsime lahendusi toimiva koalitsiooni sees.

Helme: oli konkreetne jutt Reformierakonnaga, osa raskeid kohti märkis Hanno ära.

Andrus Kuusk: poliitikud, mis teil viga on? Kuulake üksteise juttu!

Pevkur: EKRE on rahvalt mandaadi saanud, neil on oma toetajad. Mis parketikõlbulikkust puudutab, siis ei tagane me oma põhimõtetest. Euroopameelsus, ühetasane tulumaks, sellest me ei tagane. Mina ei löö ühegi erakonna ees ust kinni.

Talvik: otsustamine ei käi suutlikkuse, vaid võimupiiride jagamise järgi. Haldusreformist on saanud parteilise toiduahela jätkamine. Et tekib omavalitsuste autonoomia, unustage ära. See läheb veel küünilisemaks. Parteiline maadejagamine eriti ropp asi. Vaadake, mis toimub Alutagusel, Loksal, Keilas-Paldiskis.

Simson: opositsioonis olles rääkisime, et seljataga kaotatud kümnend. Ent valitsuses olles ei saa kõike tehtud tühistada. Senivõetud kohustusi ei saa kaotada. Haldusreform ei saa olla vaid piiride joonistamine, uued omavalitsused saavad palju laiema rahastuse kui eelmise plaani järgi. Ka 5000 inimese kriteeriumis ei ole me liiga paindumatud. Ei saa tuimalt numbrit taga ajada.

Mikser: See on vandenõuteooria. Eelmiste valitsuste üks paremaid asju oli, et nad läksid haldusreformi kavaga edasi, sellele ei antud tagasikäiku vastuseisust hoolimata. Haldusreformi seismapanemine ja uuele ringile minemine peale uusi riigikogu valimisi poleks olnud parem. Kas praegune plaan ideaalne, võib vaielda, aga ei saa teha reformi, millega kõik rahul on.

Talvik: kehvalt elluviidud haldusreform võeti automaatselt üle, sisulisi parandusi ei tehtud, sellest on saanud küüniline parteiline maadejagamise programm. Umbes, et Keskerakond saab Loksa eristaatuse, kui teine erakond saab Keila ja Paldiski erandi. Rail Baltic on teine sama teema.

Martin Helme: me näeme, mis juhtub, kui vahetad kartelli kartelli vastu. Natuke tõstetakse ringi, aga rohkem ei midagi. Maksutõusud löövadki peamiselt väikese sissetulekuga inimesi. Paljud asjad pole valitsuse vahetusega muutunud.

Mikser: Valitsusi on viimase 5 aasta jooksul mitu tükki vahetunud, ükski valitsus pole saanud teha pikemaid otsuseid. Probleemiks, et erakonnad üritavad tegeleda turundusega ja kaubastada üksikuid poliitikaid. Keerulistele pikkadele probleemidele lahenduste otsimist välditakse, sest järgmistel valimistel see kasu ei too. Haigekassa rahastamise kasv ei too tulu ei kohalikel ega riigikogu valimistel, aga see on oluline. Oleme väga vähe teinud peale 90. suuri strateegilisi valikuid.

Simson: gaasiaktsiis tõstaks 3,5 ühe Pirital gaasiga kütva inimese maha. Gaasipliidi kasutaja kulu tõuseb 1 sent kuus.

Talvik: Jah, inimese arvele tuleb rohkem, aga teisega võetakse see ära.

Simson: tööinimene märkab maksuleevendusi. Tühistasime eelmise valitsuse otsuse tõsta 10% diisliaktsiisi, jätsime ära majutusasutuste käibemaksutõusu. Madalapalgaliste toimetulek paraneb. Sellel aastal näeme suuresti Reformierakonna tehtud eelarve, suurem osa positiivseid muudatusi jõustuvad alles järgmisel aastal. Need leevendavad palgavaesust.

Pevkur: tööhõive on läbi aja kõrgeimal tasemel. Majanduskasvu üle võime vaielda, aga maksutõusudega tõstetakse hindasid, aktsiiside mõju vähemalt üks protsent inflatsioonile. Kui võtame täna võlgu ja kulutame ära kogutud reservid, siis 3-4 aasta pärast peame tõesti ilmselt laenu võtma.

Seeder: nii maksude tõstmine kui ärajätmine on opositsiooni jaoks halvad. Eelarvetasakaal on tõsine küsimus, aga ka ettevõtjate konkurentsivõime on oluline. Kuidas tõsta konkurentsivõimet. Otsime lahendusi, maksumuudatuste pakett väga oluline, see pole tühi-tähi. Liigume siin edasi.

Mikser: haigekassa puhul vaieldi, kas lahendada küsimust rahaga või otsida süsteemset lahendust. Mitmest alternatiivist leiti parim. Mitmed eelnevad valitsused on tulevast probleemi näinud, aga on seda eiranud. See selle valitsuse üks kõige tulevikku vaatavam lahendus. Peale 90. aastaid polegi selliseid otsuseid tehtud.

Martin Helme: Need on jooksvad kulud, mida see valitsus on oluliselt paisutanud. Kusagilt on selleks vaja raha juurde kraapida. Rahandusministeeriumis on tehtud ideedekorje kõige lollimatest maksudest, mida Euroopas leiab.

Artur Talvik: on küüniline võtta laenu, et see tuimalt betooni taguda. Pikas perspektiivis jätab see augu järgmistele valitsustele. Ei tehta otsust panna raha haridusse või teadusesse. Ka haigekassa süsteemi ei muudeta.

Kadri Simson: Eesti keskpank on ostnud 3,8 miljardi eest teiste riikide võlakirju, sest meil võlakirjasid pole. Toetame praegu teiste riikide valitsusi. Me ei kasuta võimalusi, mida teised riigid on valinud. Hiljuti laususime haigekassa jätkusuutlikkuse probleemi. Tehtud otsus oli sama suur kui kunagine otsus luua haigekassa. Jah, alternatiiv oleks olnud käte laiutamine ja ütlemine, et probleem on eelarvetasakaal.

Hanno Pevkur: Kui kulusid tehakse 600 miljoni eest enam kui tulusid on. Kui eksperdid väljast ütlevad, et minnakse üle Maastrichti kriteeriumist, siis on need põhimõttelised küsimused. Kui nüüd maksutõusud ära jäävad, läheb defitsiit veel suuremaks.

Helir-Valdor Seeder: Sester viib ellu koalitsiooni poliitikat. Kui saame midagi paremaks teha, siis lepime selles kokku. Mis puudutab katteallikaid, siis üks võimalus on maksude parem kokkukorjamine, teine kulude kokkuhoid. Rahandusministeerium arvutab ja nädala lõpuks on numbrid olemas.

Sven Mikser: rahandusministri suunas tehtav kriitika on ebaõiglane, tema pole neid muudatusi välja mõelnud, need tulevad koalitsioonilepingust.

Täna arutatakse Foorumis uue valitsuse maksumuudatusi ja nende võimalikku muutust.