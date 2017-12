"FOORUMI" OTSEBLOGI | Saade tõmbab poliitikahooajale joone alla: millised on hetke kõige põletavamad teemad?

Stuudios väitlevad Keskerakonda kuuluv majandus- ja taristuminister Kadri Simson, justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL), riigikogu SDE fraktsiooni liige Jaanus Marrandi, riigikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Jürgen Ligi, riigikogu EKRE fraktsiooni juht Martin Helme ja Vabaerakonna fraktsiooni liige Monika Haukanõmm.

Simson: Seal ei olnud ühtegi normi, mis oleks ühele ettevõttele soodsam kui teisele.

Haukanõmm: Kui poliitik ei astu sel hetkel uksest välja, kui tekib huvide konflikt, tekib kahtlus. Simson: Seal olid tegevpõllumehed. See on normaalne.

Simson: Kõik põllumajandusorganisatsioonid soovisid toetust. See oli teie ignorantsus (Ligile), mis tegi uuel valitsusel probleemi lahendamise kergeks.

Simson: Pentsik väide, et toetus läheb omadele. Siis ma ei tohiks ministrina ka Tallinna-Tartu maanteed ehitada, sest mu isa läheb mööda seda tööle.

Helme: Juhin tähelepanu, et sotsiaaldemokraatidel ja teistel on terve rida ettevõtteid ka endal.

Reinsalu: IRL ja SDE soovisid täies mahus top-upi täies mahus taastamist.

Ligi: Mina ei mäleta, et IRL oleks toetanud top-upi. Minu käest küsiti ka raha. Aga kui sai võimule Keskerakond, siis sai järsku seakasvatuse juht toetust. Praegu määratakse püsiv toetus perekonnaliikmetele.

Simson: Ma arvan, et kolleegide vestlusringidest tuli välja, et põllumajandustoetuste andmisel ei eelistatud ühtegi firmat. Toetati kogu sektorit. Ka Martin Helme vestles põllumajandusinimestega. See oli ainuõige, et põllumajandustootjaid toetada. Ma olin erinevates töörühmades. Rääkisin maksudest, demokraatia edendamisest jne. Ka põllumajandustoetuste osas oli Keskerakonna volikogu otsus. Oleme aasteid rääkinud, et eelmine valitsus eiras põllumeeste muret.

Martin Helme: Ma olen samal seisukohal, et kui jutt käib sellest, et mida pannakse süüks tema elukaaslasele, siis perekonna kaudu ei tohiks rünnata. Aga mis puudutab põllumajandusvaldkonda, on asi teine. Ma ei ole veel umbusaldusteksti ja argumentatsiooni näinud. Aga selgelt liigume selles suunas, et toetada umbusaldamist.

Urmas Reinsalu: Tõesti oli selline olukord, kus maaelu rahade arutamine oli kõne all eelmise valitsuse ajal, aga Reformierakond pani müüri ette ja me ei saavutanud seda. Nüüd me saavutasime selle top-upi. Küsimus rahvusvahelisest konkurentsist.

Jaanus Marrandi: Mitmed organisatsioonid on seakatkust ja Vene turust äralangemisest tingitud toetusi palunud. Kui Kadri oleks osalenud otsustes, mis oleks puudutanud ühte või kahte ettevõtet, mis puudutavad tema lähedasi, siis oleks olnud teine olukord. Aga teda ei saa süüdistada valdkonna toetamises.

Monika Haukanõmm: Kadri on sattunud olukorda, kus tema tegevusel on korruptsioonikahtluse maik juures. Süü ei ole mitte Kadril, vaid selles, et Keskerakonnas kui korruptsioonikantsis pole toimunud muutust. Paljud patud nuheldakse Kadri kaela. Siiamaani on aidanud Jüri Ratase puhas kaitsekilp.

Kadri Simson: Tegin pikema postituse oma Facebooki kontole. Need küsimused, mida Hanno Pevkur Postimehes esitles, on valed. Esiteks seatoetustest ei saanud Teet Soormi osalusega firma. Teet Soormil ei olnud ühtegi firmat, mis oleks saanud toetust. Tema isal on firma, aga see ei saanud ka kõige suuremat toetust. Postimees tunnistas viga, aga ei vabandanud. Põllumajanduse huvigrupid tegid ettepaneku maksma toetusi. Sellepärast, et minu elukaaslane tegutses ühes valdkonnas, ei saa poliitikut välja lükata.

Jürgen Ligi: kadri ei vääri osatamist ega kriitikat selles, mis on teinud tema elukaaslane. Küll aga hakkab see kriitika peale, et see sigadetoetuse raha jõudis tema prekonnale esimeses järjekorras. Kõige suuremad probleemid on üldise usaldusväärsusega poliitikas: tasuta ühistransport jne. Omakasupüüdlik rahakantimine on minu jaoks põhietteheide. Seaasju võib klaarida, aga muu on hullem.

