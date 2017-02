"FOORUMI" OTSEBLOGI: Missugused riigiasutused peaks riik Tallinnast välja viima?

Tänases ETV "Foorumis" on kohal siseminister Andres Anvelt (SDE), justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL), Hanno Pevkur Reformierakonnast, Martin Helme EKRE-st, maaeluminister Tarmo Tamm (Keskerakond) ja Külliki Kübarsepp (Vabaerakond).

Loe lähemalt otseblogist!

FOORUM: MISSUGUSED RIIGIASUTUSED PEAKS TALLINNAST VÄLJA VIIMA?

Martin Helme: 35 miljoni euroga saab taastada Eesti piirivalve. Eestlust ja julgeolekut oli piirivalvega palju rohkem seal.

Külliki Kübarsepp: meil juba täna on probleemid: ühe kooli Narva viimine ei vahenda sisulist probleemi: kohtunikud, politseid, päästjaid. Meil on vaja rohkem töökohti sinna viia, eraettevõtteid, mis viiks rohkem inimesi sinna.

https://twitter.com/MKsoomre/status/834103081373728769

https://twitter.com/KevinTammearu/status/834103264748634112

Anvelt: kui räägime siseministeeriumi võimalustest, mida on võimalik teha eelarvest, on võimalik teha siseturvalisuskeskus. Narvakad ei mõtle sisekaitseakadeemia peale kui päikesest, mis hakkab Tallinna poolt tõusma. Noored loodavad, et sotsiaalne surve, et loodaks sotsiaalset sfääri Narva rohkem, et riik panustaks sinna rohkem: siis tuleb ka ehk ujula, vabaajakeskused.

Pevkur: Eesti riik on kehtestanud end Narvas alates 1991. aastast. Eesti riigikord kehtib ka Narvas, ei ole vaja midagi kehtestama hakata. Argumendid selleks, miks sisekaitseakadeemiat Narva viia on palju nõrgemad kui need, miks mitte viia.

Urmas Reinsalu, justiitsminister, IRL: üldine hoiak valitsusel, on et ka integratsiooni ja migratsiooni sihtasutus võiks paikneda Narvas. Kooli kohalolek sisejulgeolekuvaldkonnas on väga tugev signaal, et Eesti Vabariik tahab seal olla kohal ja ennast kehtestada. Kas riik soovib ennast kehtestada või oleme jõuetud?

https://twitter.com/Schlangamasta/status/834100957956993024

Tarmo Tamm, maaeluminister, Keskerakond: ei, me üldse ei rapsi. Tegelikult tahetakse Tallinnast välja viia 25 asutust.

https://twitter.com/lauritabur/status/834101459922907141

https://twitter.com/LaksMajor/status/834101925884858373

Hanno Pevkur: kaine mõistus ütleb, et kui sul on midagi toimivat nagu sisekaitseakadeemia (Väike-Maarjas, Paikusel, Tallinnas), siis see toimub. Valitsuse otsus oli mõned aastad tagasi see, et sisekaitseakadeemia Narvas saab praktikabaasi. Aga kaine mõistus ütleb, et see on täiesti ebaratsionaalne otsus.

Andres Anvelt, siseminister, SDE: julgeolekuohust rääkides... on see teadmatusest rääkiv inimene. Suurem kui betoon on see, et ka õpetajaskond tuleks. Kui räägime, kas erakond sõitis üle? Erakond kindlasti vaatab sellele asjale kindlasti regionaalselt, mina siseministrina olen regionaalpoliitikaga nõus, aga see ei saa toimuda siseturvalisuse arvelt, õpetajate ja õppetöö kvaliteedi arvelt. Parlamendierakonnad peavad jõudma arusaamisele, kust me võtame selle raha ära - 35 miljonit ei teki iseenesest.

Kas sisekaitseakadeemia Narvas on julgeolekuoht? Martin Helme, EKRE: Kindlasti. Pikemas plaanis hakkame õõnestama oma sisejulgeolekut.

Kas narvalastele see mõte meeldib? Urmas Reinsalu, justiistminister, IRL: ma pole ühtegi narvakat kohanud, kes on öelnud, et see on lollus.

Kas sisekaitseakadeemia kolimine Narva on hea mõte? Külliki Kübarsepp, Vabaerakond: Vabaerakond on skeptiline. Tahame teada, mis on õppekvaliteedi tulemus, kust tuleb raha ja missugune on religioonpoliitiline mõju, õppemaks, ülalpidamiskulu. Kui ei ole seal püsivat õpetajaskonda, mis saab koolist tervikuna. Esitasime vastava arupärimise ka riigikontrollile.

"Foorum" algas!

https://twitter.com/err_ee/status/834098545682702336

https://twitter.com/andreskuusk/status/834072373695479814