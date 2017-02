"FOORUMI" OTSEBLOGI: Mis on kohalike valimiste peateemad?

Kuigi poliitikud armastavad öelda, et reitingud pole eesmärk omaette, jälgitakse erakondade toetusnumbreid väga suure tähelepanuga. Eriti aga olukorras, kus kohalike valimisteni jääb pisut üle poole aasta.

Sügiseste valimiste peateemadest räägivad "Foorumis" Kadri Simson (KE), Siim Kiisler (IRL), Urmas Klaas (RE) ja Mart Helme (EKRE) ning arvamuslauas Külli Taro ja Kristjan Vassil.

"Foorum": Millised on kohalike valimiste peateemad?

Esimesena liiguti arvamuslauda, kus on riigiteaduste ekspert Külli Taro ja TÜ vanemteadur Kristjan Vassil. Taro: Ootan, et keskendutakse kohaliku elu küsimustele. Ootaksin värskeid ja uusi ideid, milline peaks kohaliku omavalitsuse roll. Ootaksin eesmärgistatud debatti, et räägiksime asjast. Aga ette heita erakondadele seda, et nad tahavad olla populaarsed, ei saa. Vassil: KOV valimised on inimestele lähedasemad, kuid ometi on valimisaktiivsus kõige madalam. Näeme segadust erakondade toetuses. Neid protsesse on huvitav jälgida.

