"FOORUMI" OTSEBLOGI: Martin Helme: maksude leiutamise valitsus lööb Eesti majanduse uppi

Kuuel saatekülalisel paluti ühe sõnaga öelda, mis on Eesti riigis valesti. Martin Helme rääkis, et pole plaani, lihtsalt sahmitakse; Aivar Kokk kinnitas, et plaan on olemas; Oviiri sõnul on vaja julgust mõelda kastist välja; Karilaidi sõnul on vaja lisavõimsust, et jõuda järele Põhjamaadele.https://twitter.com/anvarsamost/status/862004085184221185

Jaanus Karilaid: meil pole mõtet kümme aastat Reformierakonna tegemata tõid kirjeldada, aga investeering annab impulsi. See on haridusse, meditsiini ja taristusse.

Hanno Pevkur: meil on fantastilisi ettevõtjaid, postiautomaadid, anname kasvuruumi juurde, selle üle peaks rääkima. Kui tänane valitsus jätkab nende sammudega, mis ettevõtluskeskkonda halvendavad, siis majandus ei kasva. Kui surate raha sisse, siis saame lühiajalise efekti, kuid majanduse struktuuri see ei muuda.

Liisa Oviir: just, majanduspoliitika on seisnud. Oleme valinud sektorid, kuhu minna, mis annaks tootlikkust, aga me pole sinna läinud. Digitiiger magab, peame ise arendama, andma tehnoloogia sektorisse andma lisaboonuse, need on majanduspoliitilised valikud.

Andres Herkel: meie tootmine pole kuigi keeruline, see on liiga lihtne. Selleks on vaja majanduspoliitikat, mida ma ei näe.

Andres Herkel: puitmajade näiteid jm on liiga vähe ja küsimus on selles, mida valitsus edasi teeb.

Aivar Kokk: meie puitmajad on ikka Euroopas tipp. Tuleb anda võimalust. Pevkur räägib hommikust õhtuni, et tuleb seadusi vähendada, sellega on aastas-aastasse tegeletud.

Martin Helme: turismisektoris näiteks on väga väike tootlikkus. Gaasiaktsiis tootmist surub Eestist välja. Teete tootlikkuse jaoks just vale asja. Kogu tootlikkus on väikese erasektori najal.

Hanno Pevkur: võtame eesmärgi ja anname ettevõtjatele võimaluse. Kurb on näha, et konservatiivne rahanduspoliitika eest seisja IRL räägib ainult jagame, vabandust, raha tuleb inimeste käest. Minu meelest liigub raha liialt vasakule.

Hanno Pevkur: tootlikkuse osa on ka õigusruum. Targa tootmise osa, innovatsiooni ja teadusarendusega peame järele jõudma, töö peab jõudma selliseks, et saame selle eest rohkem raha küsida.

Indrek Treufeldt: miks Eesti inimene teeb halvasti tööd? Miks nende tootlikkus on palju suurem?

Aivar Kokk: järgmisel aastal saab suurem osa inimestest oma tulumaksuosa tagasi. Riigikogus on eelnõu, et ettevõtluskonto avada. See annab võimaluse, et ei pea midagi tegema, pank maksab maksud suurte sissetulekute korral. 800 mln eurot on välja läinud. Paneme ka laenudele piirangud peale, need võimalused on aastaid kasutamata jäänud. Transiidisektoriga pole samuti tegelenud. Poliitikud pole julgenud üle piiri minna.

Andres Herkel: ettevõtjat ei tohi ära hirmutada, kuid maksudega seda tehakse. Aivar Kokk tõi esile 500-eurose maksuvabastuse, aga te ei julenud teha teist sammu: tulnud tulumaksutaset kõrgemates osades tõsta.

Jaanus Karilaid: elektriaktsiis tõusis just teie ajal, õnnestus ära hoida diisliaktsiisitõus jne.

Martin Helme: ELi viljastavates tingimustes on Eestis kehtiv 2 miljonit lehekülge direktiive. Meil on õigus öelda mõnele asjale "ei". See, et Eesti on muutunud paksu bürokraatiaga riigiks, kui tahame ettevõtlust tagasi, tuleb vähendada bürokraatiat.

Liisa Oviir: mind inspireeris Herkeli seisukoht, et vajame ettevõtlikkust. Vajame ettevõtlikkuse kasvu. On küll halvasti, aga ükski tulemus ei tule niisama. Aeg on panna rahad haridussüsteemi ja alustada nt 1. klassist ettevõtlusõppega.

Hanno Pevkur: Macron on öelnud, et tööjõuturu reformi on vaja, kui panen selle Eesti konteksti, siis Eesti Pank on öelnud, et Eesti majandus on teelahkmel, vajame kiiret moderniseerimist. Teine on tööjõuvajadus, peame oleme valmis arutama, kes võivad siia tööle tulla, milline on töölepinguseadus, kas rahvusvaheline kool on tasemel, et inimesed saaksid siia tulla.

Aibar Kokk: inimene peab oskama oma rahaga kõige paremini ise ringi käia.

Andres Herkel: inimest tuleb hoida ja kaitsta, aga majanduse arengus on suurim probleem initsiatiivi puudusest. Ettevõtja teed ei taheta endale valida, riigiamet tundub perspektiivikas, siis on midagi valesti. Inimesed on meil väga ettevaatlikud. Kui riigi kontroll kasvab nii suurel, siis valib mugavama positsiooni.

Martin Helme: tarbimismaksud teevad kõige rohkem haiget väiksema sissetulekuga inimesega. Margaret Thatcher ütles hästi, et sotsialism on tore asi, kuni saab otsa teiste inimeste raha.

Liisa Oviir: ei ole nii, et on paks või kõhn riik. Oleme jõudnud 21. sajandisse. Kui saab öelda, et majanduspoliitika pole asi iseeneses. Hanno, sa tead, et eelmises valitsuses läksid ametnike arvud väiksemaks ennekõike tühjade kohtade pealt. Kui on kapitalimaksud, siis mida me vähendame - need on Euroopas kõige madalamad. Küsimus on, mida saavutada soovime ja kuhu suunas minna. Võib-olla liikuda Taani ja Norra suunas, kõigile võrdsete võimaluse andmine.

Hanno Pevkur: tulemuseks oli suur depressioon. Lühiajaliselt on suurte laenude võtmisega saada majanduses edu, seda püüab valitsus enne valimisi saada. Pika perspektiivi peale tähendab see, et korraks on soe, kuid siis on külm.

Jaanus Karilaid: panustame inimese tervisesse, ärme otsi sealt raha tagasi; panustame julgeolekusse, ärme otsi sealt raha tagasi. See kõik ongi investeering oma inimestesse.

Aivar Kokku: ma arvan, et asi pole sugugi nii mustades värvides. Kellegi reservi alt me midagi kasutame. Meil on ametikke palju, ülemõistuse palju, 130-140 000 ametnikku.

Martin Helme: riigieelarves pole ainult tulupool, meil on raiskamist väga palju, sellist mõttetut kulutust. Investeering on see, kui paned raha sisse ja see hakkab tagasi tulema. Riigikaitsesse tulebki raha panna, aga ärge nimetage seda investeeringuks. Haigekassa aukude lappimine pole investeering. Valitsus nimetab terve hulga investeeringuid, kuid jookvatesse asjadesse läheb tegelik valik. Valitsus ostab võlaga endale populaarsust valimisteks, tulemus on siis uued maksud, see on allakäiguspiraal.

Andres Herkel: linnahall ja riigi korterite ehitamine on täiesti vales suunas ja valed investeeringud. Need toimivad niigi, eriti kui kinnisvaraturg toimib. Kuidas riigieelarvega ringi käia? Mitu valitsust on mõeldud selles suunas, et kuidas valimislubadusi lunastada. Eelmisel valitsusel oli mõte, et riigiteenistujate hulk peaks vähenema samal määral kui elanikkond vananeb.

Jaanus Karilaid: majanduse näitaja on mediaanpalk, Võrumaal oli Reformierakonna ajal see 650 eurot, kõrvalmaakondades 680 eurot. See näitab, kui palju majanduslikku jõudu on. Me loome eeldusi, mida RE ei suutnud pikki aastaid teha.

Hanno Pevkur: siin stuudios ega Reformierakonnas pole inimesi, et laenu ei tohi üldse võtta. Küsimus on selles, kui palju laenu võtta. Oleme ELis kokku leppinud, kui palju on võimalik laenu võtta. Varasemad valitsused on kogunud reserve ja nüüd valitsus ütleb, et pärast meid tulgu kas või veeuputus, siis see pole õige. Vajadusel teeühendusteks, need on üliolulised, et majandus saaks areneda. Aga praegune on enesehävituslik käitumine.

Liisa Oviir: kui võtame laenu selleks, et majandust arendada, siis see on selgelt õigustatud. E-Eesti võimestamiseks tuleb 28 miljonit eurot.

Andres Herkel: huvitav on kuulata, kuidas IRLi esindaja räägib, et on vaja laenu võtta. Pole absoluutseid tõdesid, aga praegu pole õige aeg viia eelarve miinusesse.

Aivar Kokk: meil on vaja kõik teha selleks, et majanduskasv suureneks.

Martin Helme: jooksvaid kulutusi on suureks aetud ja investeeringute peale pannakse lisaraha, see on silmamoondus, eelarve aetakse lõhki. Kui majanduslangus tabab meid, siis on varud otsas.

Jaanus Karilaid: kõik miinused või võimelüngad on tekkinud just Reformierakonna juhtimisel. Paradigma muutus on Keskerakonna juhtimisel koos partneritega toime saamas.

Hanno Pevkur: e-residentsusest - Liisa Oviir ütles, et e-residentsuse arendamine on jõuliselt ette võetud, aga minu teada koht, kust on võimalik raha juurde saada, on seisma panna. See võiks pool miljardit raha juurde tuua. Valitsus suunab poliitika sinna suunda, et kuus uut maksu on. Tavaline pere gaasiaktsiisitõusust kaotab 100-150 eurot aastas. Kui kõik kokku liita, siis teise käega võetakse kõik tagasi. Meie poliitika valik oli korras riigieelarve ja ilma defitsiidiga.

Aivar Kokk: Praegu riigihankeseaduse uus versioon, mis üle antakse, on väga läbipaistev. Sees on punktid, millele ettevõtjad on tähelepanu juhtinud. Soov ongi, et riik on läbipaistev ja näeme, kuhu riigi raha läheb.

Martin Helme: Kui valitsus vahetus, oli ühiskonnas suur lootus, et tehakse teisiti. Nüüd on selge, et paljudes küsimustes ei tehta midagi teisiti. Seal, kus tehakse teisiti, tehakse valesti! Alkoholiaktsiisitõus on lihtsalt rumal, kehtestatakse terve rida uusi makse - see on maksude leiutamise valitsus, mis lööb Eesti majanduse täiesti uppi. Eelarve nõukogus olid spetsialistid, kes hoiatasid, et valitsus hoiatab, et blufitakse majanduse olukorra kohta. Kui kuumendame valitsust, siis ootab ees samasugune krahh nagu 2009.

Liisa Oviir: Väga hea e-residentide algatus on olnud paigalseisus, positiivne, et uus valitsus on võtnud selle ette, et kujundada lisaks promole, sisustada see ära, pakkuda ettevõtetele teenuseid ja kujundada sellest osa meie IT-eduloost.

Andres Herkel: Mulle tundub seaduste paketti vaadates ja eelarve defitsiiti viimist, e-valimiste aja lühendamist - need, mis on Eesti tunnustatud omadused, e-riigi kuvand, siin on hakatud liikuma selg ees, asi läheb hullemaks.

Jaanus Karilaid: Olga Ivanova kindlasti Eesti majandusarengut ei pärsi. Kui aasta eest rääkisime majandusstagnatsioonist, siis nüüd räägitakse, ega majandus üle ei kuumene. Olga Ivanova saab lähemalt tundma, mida kokku lepitud reeglid tähendavad - oleks mõistlik neist kinni hoida.

Hanno Pevkur: jagamismajandus taksonduses on toonud täiesti uue olukorra, uusi võimalusi tuleb reguleerida. Kahjuks oleme neid aasta otsa riigikogus arutanud ja ministeeriumid on natuke hiljaks jäänud.

