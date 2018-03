"FOORUMI" OTSEBLOGI | Kuidas mõjutab Vladimir Putini valimisvõit Eestit?

"FOORUMI" BLOGI: Vladimir Putini valimisvõit. Kuidas mõjutab see Eestit?

Marina Kaljurand: kas Euroopa Liit jätkab ühtsena? Ma arvan, et ei. Sest Saksamaa minister on juba öelnud, et see on Suurbritannia ja Venemaa vaheline asi, ärgem tehkem sellest Euroopa Liidu asja.

Anvar Samost: Putin näib venelastele praegu suure riigi ülesehitajana.

Raimond Kaljulaid: ka selle asjaga, Skripali juhtumiga, võib minna nii, et me ei saa lõpuni teada, mis siis juhtus. Mis aga puutub Seederi ja Yana Toomi debatti, siis ütlen nii, et Yana vastust lugedes on seal palju fakte, viiteid, argumente. Seederil on aga ainult emotsionaalsed süüdistused. Paljud, kes Toomiga vaidlevad, lähevad lati alt läbi.

Helir-Valdor Seeder: Putin püüab siiski areenil ennast kehtestada sõjalise jõuna mitte majandusliku partnerina. Neil on teistsugune doktriin.Tuletame meelde, et Putin ütles mõned nädalad tagasi, kui ta ütles, et nad ei plaani kunagi Krimmi tagasi anda. Sest nende doktriini järgi ei anta kunagi ühtegi võidetud ruutmeetrit tagasi.

Mart Helme: see mürgitusjuhtum sobib väga hästi sellesse puslesse. Venemaa saadab välja väga selge sõnumi: meil ei ole vaja teile meeldida; me ei tahagi teile meeldida! Me tahame, et te meid kardaksite. Võime mätasse lüüa ühe väikse naaberriigi või alla lasta mõne lennuki. Ükski teine riik nii ju ei talita.

Anvar Samost: on kaks tasandit: üks on, et milline oli see mürk ja kas see pärines Venemaalt. Teine tasand on, et kas me teame, kes andis korralduse Skripali mürgitada? Kas käsuahel jõuab Vladimir Putinini välja? Meie siin stuudios oleme teadmatuses, aga suure tõenäosusega võib siiski arvata, et küllap see ahel Putinini välja viib.

Raimond Kaljulaid: ma arvan, et britid uurivad Skripali juhtumit väga põhjalikult. Kas aga need juhtumid muudavad suurte riikide vahelist fundamentaalset mängu? Julgen kahelda.

Urmas Paet: küsimus ongi, et kui teravaks nüüd asi Venemaa ja NATO ning ELi poolt aetakse. Meie lähtekoht saab olla see, et Suurbritannia on meiega nii NATOs kui ka ELis ja meil ei ole põhjust arvata, et Suurbritannia kõrged ametnikud valetavad. Samalaadne juhtum oli Krimmi puhul, kui enesel süüd ei nähtud. Nüüd on jälle nii, näidatakse näpuga sinna ja tänna. Oluline on, kuidas lääneriigid käituvad.

Mart Helme: Venemaal on kogu aeg võidelnud kaks ringi: need, kes tahaksid lääneriikidega suhteid parandada ja teisalt sõjavägi, julgeolekutööstus, kes on huvitatud sellest, et pinge läänega püsiks. On vaja mõjutada presidenti, et ta otsustaks ühe või teise leeri kasuks. Selleks, et presidenti mõjutada, on vaja teha selline provokatsiooni (Skripali mürgitamine - toim). Ma siiski ei ole kindel, et Putin andis selle käsu, et nüüd tuleks nii talitada.

Marina Kaljurand tõdes, et tema sooviks teada, mida räägiti Skripali juhtumi kohta esmaspäevasel välisministrite kohtumisel, kus Briti välisminister tutvustas uurimise üksikasju.

Raimond Kaljulaid: pikemas perspektiivis võib öelda, et Venemaa kodanikud vaatavad ju meie poole, et nemad tahaksid ka eurooplaste kombel elada, aga küsimus seisnebki selles, et kuidas nad saaksid seda, aga nii, et see fundamentaalselt süsteemi ei muudaks.

Helir-Valdor Seeder: Venemaa ei otsi endale välispoliitilisi liitlaseid, vaid siiski võtab endale suure ja hirmsa riigi positsiooni.

Mart Helme: Venemaa majandus on tegelikult kasvanud aastas umbes poolteist protsenti, see pole küll palju, aga see siiski ei ole ka kahanemine. Mis puutub nüüd sellesse, et Putin vähendab järgmisel kahel aastal kulutusi relvastusele, siis see on omaette uudis.

Urmas Paet: ma arvan, et jutt sellest, et Venemaa majandusel läheb nii halvasti, et see sunnib Putinit oma poliitikat muutma, see jutt ei päde. Venemaa näitajad ei ole tegelikult nii hullud, kokkukukkumist lähiajal ei tule.

Andres Kuusk sõnas, et Sauli Niinistö on öelnud, et Putin ei saa enam oma mängureeglite järgi tegutseda. Marina Kaljurand: ma arvan, et Putin peab midagi ette võtma, sest Venemaal on kehvad suhted lääneriikidega ja see mõjutab majandust.

Anvar Samost: Putin ei esitlenud vist ühtegi valimisprogrammi, rääkimata osalemisest valimisdebattidel. Asi algas ühe kurja kõnega ja lõppes kodurahvale esinemisega. See oligi kogu programm.

Urmas Paet: olin üllatunud, et ühestki oblastist ei tulnud Putinile 103-protsendilist tulemust - nii et nad on õppinud ja ajavad nüüd asju professionaalsemalt. Küsimus on, et kas Putin jätkab nii kaua, kuniks taevased jõud annavad või siis otsitakse järeltulija.

Mart Helme: Putin koondas enda ümber inimesed, kes talle tegelikult konkurentsi ei pakkunudki. Justkui sai tantsitud demokraatlikule riigile omane tants, aga tegelikult oli laval pelgalt üks solist - Putin.

Marina Kaljurand: see, et Putin võitis, ei olnud minu jaoks üllatus. Küll aga on huvitav see, mis nüüd edasi saab.

