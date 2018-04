"FOORUMI" OTSEBLOGI | Kuidas mõjutab Ossinovski taandumine ministrikohalt sotside reitingut ja valitsuse töövõimet?

"Foorumi" otseblogi

Nestor: see on tõsi, et varem on üks erakond kohe kõrvale jäetud, kuid nüüd ta osaleb.

Reinsalu: võimalikud on väga erinevad valitsuskombinatsioonid, kuna Savisaar on ära kukkunud. Ajakirjanikel ei hakka igav.

Michal: nii pikka valimiseelset aega pole enne olnud. Probleem on, et kui aasta aega oleks võimalik teha midagi, mis looks uut jõukust, kuid see sumbub nüüd passimisse, kes saab reitingut

Reinsalu: Jüri on täitsa OK peaministrina. Laar on muidugi kõige parem.

Nestor: Ratas on viimasel paaril esinemisel mind positiivselt üllatanud. Ta on paar korda minu meelest olukordades, kus on tema suhtes mindud teravaks, on võtnud äkilisema positsiooni kui tavaliselt. Pean ütlema, et see sobis talle. Valitsusjuhina on ta aga kraad ees RE peaministrites, kellega oleme pidanud koos töötama. RE stiil on, et meid on kolm, lahendus on siin, hakkame vaidlema.

ArvamuslaudMoora: kohati oli lõbus. Sellised debati ongi show. Valijale tehakse teeseldud pahameelt jne. Tegelikult on need neli võimelised kenasti kokku leppida. Millised 11 kuud meid ees ootavad? Moora: toetuse otsingutel läheb tõmbluseks. KE ja RE ilmselt vähem, neil seis stabiilne. Aga teised rohkem. Sotside puhul oleme seda juba natuke näinud sotsiaalselt tundlikel teemadel. Ossinovski lahkumisel on mõte siis, kui ta selgelt hakkab eristuma. Seda võib tulla.

Reps: see on hea, et Jüri Ratas "kolistab", ta on ka teiega rääkinud, see ongi hea toon.

Kristen: Jüri Ratas käib vabaerakonna ukse taga kolistamas, kuna kardab, et mõni partneritest ei pea vastu

Nestor: mis puudutab järgmist koalitsiooni, siis seda ei tee meie, vaid valijad. Loodan, et Jevgeni suudab erakonna esimehena korralikult esineda ja saame hea tulemuse.

Michal: aktsiisitõus on olnud pea kõigi valitsuste puhul, aga mitte 70 ja 40 protsenti nagu selle valitsuse puhul.

Reinsalu: kindlasti on mõistlik, kui olud muutuvad, oma otsused üle korrigeerida. Kristen, aga sa mainisid kütuse aktsiisitõusu. Mäletan, et Maris Lauri tuli suure mapiga ja ütles, et nüüd läheb lahti. Pidime pidurit panema. Ligi rääkis tollal, et me oleme fossiilid.

Nestor: See, et inimesed ostavad sealt, kus on odavam, on normaalne. Las nad käivad. Aga ütlen, et sellel aastal eestlased enam nii palju Lätis poes ei käi. Lõppkokkuvõttes on piirikaubandus Euroopa liidu riikide vahel traditsiooniline aastakümneid, Taani-Saksamaa jne. Käidakse mitte sellepärast, et Eestis on vale maksupoliitika, vaid et Lätis maksavad asjad vähem. Ja peavadki vähem maksma, sest lätlased teenivad vähem

Reinsalu: asetame asjad õigesse perspektiivi. Osaliselt on õigus Mailisel. Tõepoolest idee vanaduspensionid maksustada tõi Siim Kallas Laari valitsuses. Otsus langetati. Aga tuletaks meelde, et selle aasta jaanuarist hakkas kehtima emapension. Jõustasime selle, aga RE lükkas edasi.

Kuusk: kohutavalt väsitav on see KE ja RE omavaheline naaksumine.

Michal: KE on ainus erakond, kes on läinud pensionäride pensioni kallale. Reps: Kullakene. Püüan selgitada, et aegajalt on raske mõista, et need on suured rahad, mis on jäetud inimestele kätte. Teie viga on, et te omal ajal maksustasite pensionid.

Michal: parlamendis me näeme selgelt, milline see sisekliima on. Aga see selleks. Ossinovski läks ilmselt osalt võtma, läks õpetama, kuulamata, mis tagasiside on. Kui kahe muuseumi jagu raha läheb ikkagi Lätti, siis midagi on maksudega valesti.

Nestor: mis puudutab tulevasi valitsuse, siis võtan halli peaga vanainimese tooni. Minu soovitus on, et ärge oma erakonna esimehi pange vastutama tervishoiu eest. Poliitikud saaavad selle eest, milles on süüdi ja ka selle eest, milles pole.

Reinsalu: mind jahmatab see diagnoos, et valitsus pausi peal. Michal muretseb, et on vähe seadusi, et selle järgi peaks mõõtma kvaliteeti. See on pigem vooruse tunnus, mitte probleem. See koalitsioon on olnud pragmaatiline koalitsioon, et teatud asjad ära teha.

Kas tasuta ühistransport tuleb?Reps: [laiutab käsi] Võin kinnitada, et tegelikult saamegi hästi läbi ja on dünaamiline valitsus. Väga palju valdkonnasiseseid punnseise, mis pole väga säravad teemad, need arutelud on olnud ülimalt detailsed. koostöö on hea

Hundimägi: Valitsus sai ametisse väitega, et murrame seisaku, kardan, et nüüd seisab ees 300 päeva seisakut.Moora: usun, et koalitsiooni sisekliima on hea. Aga selle taustal võime kokku leppida uusi asju, seda ikkagi ei paista. Näiteks tasuta ühistransport, milles on seni olnud korralik punnseis. Minu küsimus on, et tõenäoliselt pärast valimisi koalitsioon muutub. Kuidas see praegune retoorika ja sisesuhted suhestuvad võimalike uute partneritega?

Arvamuslaud:Erik Moora: nägime jälle seda, et rahva ees peeti vanu vaidlusi. Ilmselt asjaosalistel on endil kopp ees vanadest teemadest. Huvitav küsimus on ikka see, mis on tulevik nüüd. Kui IRL vahetas esimeest ja Seeder keeldus valitsusse minemast, siis IRLi poliitika selgelt muutus. Teatud asju hakati blokeerima, asjad jäid seisma jne. Kas Ossinovski samm toob kaasa samuti mingeid muutusi, üritab ta silma paista millegagi, kas on populistlikke algatusi, emotsionaalseid positsioone tundlikes küsimustes. Ehk kas sotsid hakkavad kasvu otsima tundlikest küsimustest?

Michal: minu jaoks oleks loogilisem olnud, kui ta oleks poliitilise taandumise teinud ja jätkanud ministrina. Jesse on väga hea jätkaja, õigupoolest ainus, kes saaks Ossinovski poliitikat jätkata. Riigi juhtimine on tõesti pausi peal, nii tühje nädalaid pole olnud. Nädala jooksul menetletakse ära kolm eelnõud.

Kuusk: Ma ei ole ikkagi siiani aru saanud, miks ta tagasi astus.Reinsalu: poliitikud teevad poliitikat ja võitlevad oma eesmärgi eest. Ju siis temal on arvamus, et see samm toob kasu. Tegelikult esimene pääsuke nendes manöövrites oli Hanno Pevkuri uudis. See oli samuti poliitilise agenda nimel, et RE oleks edukam. Nüüd ka Ossinovski pragmaatiline käik, ja sellena tuleb seda ka võtta.

Michal: tänane valitsus on kokku klopitud suitsunurgas ja selle põhimõtted on RE ajal tehtu eitamine. Kui Reinsalu ütleb, et hinnatakse ringi muutunud olusid, siis ma ennustan, et tänase valitsuse sammud on saavutanud vastupidise eesmärgi soovitule, alkotarbimise vähenemine ei ole enam nii suur.Nestor: Ühe aasta põhjal öelda, et on läinud hästi või halvasti, seda ei tohi teha. Sätted, mis alles jõustuvad ja mis hakkavad tarbimist mõjutama, saab öelda siis, kui on viis aastat vähemalt asjad kehtinud. Praegu lobiseda on rumalus. Michal: varud Lõuna-Eestis pole kunagi olnud suuremad kui praegu.

Kas Ossinovski üritas alkopoliitika süüd määrida IRLi kuuele?Reinsalu: pole mõtet teha nägu ühelgi poliitikul valitsuses, et need otsused pole kogu valitsuse omad. Valitsus langetab valitsuse tasemel otsuse. Teine küsimus on see, kas neid otsuseid on tulnud revideerida. Vastus on jaatav. Selle aasta alguses tõmbasime alla, oleme otsustanud uue tõusu ära jätta.

Nestor: reitingut ei maksa ka liiga hinge võtta. On olnud aegu, kus detsembris oli reiting 3 protsenti ja kevadel riigikogus tuli 19 kohta. Kus peab olema erakonna esimees, valitsuses või riigikogus? Jevgeni ütles ausalt, et ta tahab pühenduda erakonnale ja järgmistele valimistele. Teha seda ministritöö kõrvalt pole võimalik. Usun, et leiame talle hea asendaja. Siin pole midagi traagilist.Kas see järeltulija on Maris Jesse: Nestor: veel ei tea.

Ossinovski ütleb, et ta pole teinud mingit viga ministrina, kui tõsi see on?Michal: eks ajalugu näitab.

Urmas Reinsalu, kas läheksite Ossinovskiga luurele?Reinsalu: [pikk vaikus] Üldiselt asjades, mis on kokku lepitud, on kõigi partnerite sõna valitsuses maksnud. Ka Jevgeni sõna. Kui midagi on kokku lepitud, siis see maksab.

Mailis Reps: Usun, et kui emotsioonid raugevad, siis võime öelda, et tegelikult on ta teinud ajalugu. Nii kehvas seisus tervishoiu rahastamist, nagu me RE ajast pärisime, ei ole näinud. Jevgeni on teinud väga head tööd, ta on seisnud jõuliselt tervishoiu eest, rääkinud ausalt

Nestor: Oh ei, mis te nüüd. Ta tegi tõsist tööd ja minu meelest tema tööajast on kõige märkimisväärsem üks asi - tuua poliitikuteni arusaam, et 13 protsendist ei piisa tervishoiu rahastamiseks.

Eiki Nestor, kas Ossinovski kukkus ministrina läbi?