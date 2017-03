FOORUMI OTSEBLOGI: Kuidas majandada meie metsi nii, et loodus oleks hästi hoitud?

Kuidas majandada meie metsi nii, et loodus oleks hästi hoitud ja majandusele oluline tööstusharu püsiks konkurentsivõimelisena?

Stuudios on Marko Pomerants, Rainer Vakra, Keit-Pentus Rosimannus ja Kaul Nurm ning Eestimaa Looduse Fondi juht Tarmo Tüür ja Metsatööstuse Liidu juht Henrik Välja.

"FOORUMI" BLOGI: ARUTATAKSE METSASEADUST

Nurm: inimestel ei meeldi, et kasutatakse rasket tehnikat, nii rikutakse ökosüsteem. See taastub 8 kuu jooksul. Rääkida osa tõtt on ka üks valetamisviis. Kui vaatame, kus need küpsed metsad on, siis need on rabades ja raskesti ligipääsetavates kohtades. Ka talumetsades. Mida suuremaid raienumbreid planeerime, seda väiksemaks muutub saekaatrites puidu hind. Kui räägime küpsest metsast, siis räägime väärtsuslike metsade raiest.

Vakra: täna raiume 11 000 tihumeetrit, kuigi lubatud on ka rohkem. Tuleb leida tasakaalupunkt, kuidas metsa majandada. Kuni 5. aprillini on võimalik teha keskkonnakomisjonile metsaseaduse osas muudatusettepanekuid. Me kutsume kõik ka komisjoni kohale kaitsma oma seisukohti.

Pentus-Rosimannus: üle poole metsadest on eraomandis. Nende hulgas on kohusetundlikke omanikke, kes hoolitsevad oma metsa eest, aga mitte kõik. Üks pool, mida inimesed näevad on tühjad raielangid, teine asi on see, kui hiljem metsa ei korrastata enam, metsateed on segi tuustitud ja need ka jäävad sellised, siis see läheb inimestele korda.

Pomerants: 2003. aastal oli meil 20% oli küpseid metsasid, nüüd on neid ligi 30%. Nägema peaks majandamist kitsamas mõttes kui ka kaitsemeetmeid, mida ette võetakse.

Nurm: inimesed näevad maastikul liikudes, mida on metsadega tehtud. vaated on muutunud. Kui sõita näiteks Aegviitu, siis praegu on selle kandi ala väga muutunud. Ei saa öelda, et kõik kavatused on väga head.

Vakra: kui rääkida koostööst kogukonnaga, siis täna tuleb metsamajandamise puhul vaadata reaalselt Eesti kaarti. Viimastel aastatel on tehtud palju kommunikatsioonivigu, see, mida Keit ütles, on mustvalgel kirjas.

Pentus-Rosimannus: sel korral on kõige olulisem see, et metsa ei raiuta rohkem kui peale kasvab. Ei ole ohtu, et pool Eesti metsast maha raiutakse.

Välja: majanduslik pool on oluine. Soomlased nö elavad metsast, aga samuti elab metsast ka Eesti.

Tüür: jää on hakanud sulama, teema on laiem. Räägime säästvast metsast kui tervikust, lisaks majanduslikule poolele tuleb tagada ka keskkondlik. Ei räägita ainult rahast, mets on elukeskkond, meie turismisektorile oluline.

Metsatööstuse Liidu juht Henrik Välja: muudatused, mis parandavad metsast saadava puidu kvaliteeti, on tööstuse jaoks tervitatav.

Eestimaa Looduse Fondi juht Tarmo Tüür: tuleb leida kompromissikoht.

