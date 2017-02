"FOORUMI" OTSEBLOGI: Kui suur peaks olema vanemapalk ja kas isad peaksid jääma lastega koju?

"Foorumis" avavad teemat sotsiaalkaitseminister Kaia Iva (IRL), riigikogu rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni liige Yoko Alender (RE), sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm (VE) ja sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt (SDE).

Arvamuslauast osalevad debatis Heidit Kaio ja Rainer Kattel.

Iva: Meil on kavas laiendada ka viia samasse süsteemi lapsendamise puhkus. Me tahame, et lapsendamispuhkus laieneks kõikidele lastele, sõltumata east. Soovime, et see puhkus laieneks ka hoolduslepinguga peredele. Tahame näidata, et iga laps on igas peres tähtis.

Iva: Kui ema ja isa on vanemapuhkusel, siis on talle sotsiaalsed garantiid tagatud. Tema pealt makstakse ka miinimumi pealt maksud.

Haukanõmm: Mulle tundub, et me räägime natuke liiga ilusat juttu. Seadusandlus peab vastama tegelikkusele. Meil on olemas sotsiaalmaksu miinimum, mis paneb piirid peale, kui sa käid osaajaga tööl. Osaajaga töötamine pole tööandjale kasulik. Ma peaksime läbi maksude soodustama töötavaid peresid, kes peaksid saama tulumaksusoodustusi. Teadupärast on valitsus ära kaotanud abikaasade ühisdeklaratsioonid.

Iva: Praegusel ajal on kokku lepitud, kuidas toimub etteteatamine. Seal peavad olema mõistlikud ajad, kuidas töötajate töötamist planeerida.

Iva: Loomulikult on väga kena, kui vanemad saavad kasutada seda võimalust, et nad heameelega kasvatavad oma lapsi kodus. See paindlik kolme aasta jooksul kasutatav vanemapuhkus annab vanematele tunde, et kui ma vahepeal teen midagi muud, osalen tööprotsessis, siis seda suurema rõõmuga on ta jälle kodus ja võib-olla seda suurema rõõmuga tuleb järgmine laps.

Kütt: Mitte kõik töökohad ei võimaldada töötada kodust. Meil on väga palju inimesi, kes töötavad kaubanduses ja tekstiilitööstuses ja ta ei saa kuskile tagasi minna. Need, kellel on võimalik, saavad töötada, need, kellel ei ole, ei saa.

Alender: Ma olen aru saanud, et tööl teeme tööd ja kodus oleme kodus. Praegu on sõimeprobleem. Usun, et väga palju saab olema neid, kelle puhul lapsepuhkus vormistatakse kõrgema palgaga vanema peale. Oluline on ka tööandjate küsimus.

Iva: Kõik detailid on veel arutamisel. Toetused mitmelastelistele peredele on tõusnud. Ehk me leiaks kuldse kesktee, et jätame perede otsustada, kes lastega kodus on. Praegused uuringud on näidanud, et vaid osa vanematest läheks vanemapuhkuse ajal tööle. Riik on panustanud palju lasteaiakohtade loomisele ja lisaks ka sõimerühmades on võimalik tekitada ka lastehoiu võimalusi.

Haukanõmm: Vanemahüvitis loodi, et kompenseerida töölt eemal olles saamata jäänud palka. Me ei ole arutanud, et kus on see paindlikkuse tasakaalu koht, et kui ema käib täiskohaga tööl, isa samuti, siis kuidas on selle lapse hooldamisega? Toetuste periood võiks olla oluliselt pikem. Perede väljaminekud on palju suured, kui laps läheb kooli.

Helmen Kütt: Peatuksin sellel, et 2003, kui süsteem loodi, ta oli loodud, et töötasu, mis eelnevalt oli, kompenseerida. Nüüd, kui muutus see, et samal ajal on võimalik töötada. Kas see on eesmärk, et isa ja ema töötavad ja last hoiab vanaema? Lapse huvi on see, et vähemalt poolt aastat oleks ema kodus ja isa, kui ta soovib, ning teda toidetakse rinnaga.

Kaio: Mulle jääb arusaamatuks süsteem, kus inimene saab vanemapalka ja samal ajal töötab. Ma olen olnud samas olukorras keskastmejuhina, kus naised skeemitavad. Vanemapalk läheb lastehoidu. Küsimus on selles, et kas seda me tahtsime, kas see on meie eesmärk? Süsteemi eesmärk oli see, et vanemad ei paneks lapse juurest plehku, toidaks rinnaga jne. Kattel: Mehi peaks sundima rohkem lapsega olema. Mis saab üksikvanematega ja samasooliste paaridega. Kas selle temaatika peale on ka mõeldud?

Iva: Eestis on omapärane, et me pakume kaitset ka neile, kes ei ole olnud töösuhtes.

Alender: Praegu on neid detaile hästi palju lahti. Oluline oleks, et noored pered saaksid üksikasjalikult plaanidest aru. Kui seda toetust on võimalik ajatada pooleteise aasta asemel kolmele aastale. Aga kui ma leian selle pooleteise aasta jooksul leian hea töö, siis kas ma saan selle raha tagasi. Peaks rääkima ka eelarvest, oleme 10 miljoniga miinuses. Iva: Ahvatleva tööpakkumise korral on võimalik saada töötasu ja puhkusehüvitist ilma raha kaotamata. See summa on arvestatud siis, kui vanemad lähevad rohkem tööle.

Iva: Seda peret, kus isa ei ole, ei saa eeldada, et isa võtab isapuhkust. Praegusel hetkel isapuhkust, mis on kümme päeva, kasutavad isad kaunis usinalt. Praegu pole kolmandikule isadele seda võimaldatud - FIEdele ja vabakutselistele jne.

Kütt: Oluline on, et isapuhkus poleks näiline. Oluline on see, et meil sünnib 96 ennetähtaegset last ja isale langeb väga suur roll teiste laste kasvatamisel. Oluline jälgida neid peensusi. Mina arvan, et Eesti mees on valmis jääma koju.

Haukanõmm: Selleks, et isad hakkaksid isapuhkust aktiivselt kasutama, tuleks sõlmida ühiskondlik kokkulepe. Mitte keegi ei vaidle kaitsekulutuste üle. Me peaksime kokku leppima, et lisaks kaitsekulutustele, on rahva juurekasv sama oluline. Peaksime andma sõnumi, et see on okei, et ma olen ainult tänu sellele tugevam ja parem mees.

Iva: Üks kuu isale pole senise vanemapuhkuse arvelt, vaid ainult isa jaoks. Üks kuu on selleks, et ärgitada ja anda tõuge isadele. Seda ühte kuud saab isa kasutada ka siis, kui laps on sündinud ja ka enne sünnitust. See varasem isapuhkus oli reglementeeritud. Seda isapuhkust saab kasutada enne ja hiljem kolme aasta jooksul.

Alender: Põhjamaade puhul on protsent saadud üles pika arengu tulemusel. Meie oleme ettepaneku ees, mis isadel võimaldab kasutada seda ühte kuud. Mina isiklikult arvan, et see on päris jabur. Kui päriselt tahta sunniviisiliselt pere eest otsuseid ära teha, siis see üks kuu pole tulemuslik. Isa ei saa seda ühte kuud kasutada juht vahetult enne ja vahetult pärast sünnitust, mil on oluline see vahetu kontakt. Mina arvan, et mõlemad vanemad peaksid saama uut ilmakodanikku vastu võtta. Meie isad panustavad üha enam. Siin on erinevad hairiduslikud ja sotsiaalsed spektrid, kus ollakse rohkem soorollides kinni, kuid see valmidus on olemas.

Kaia Iva: Lapse saamine on ühest küljest kaalutletud otsus, aga paljuski ka emotsioonist sõltuv ja kindlustundest tulenev. Kui on olemas teadmine, et lapse kasvatamine ei jää ainult naise kanda, annab see perele kindluse. Põhjamaades on vanemapuhkused ja -hüvitised paindlikud. Loodame, et paindlikkuse, turvatundega ja rinnast imetamisega saame lapsed paremini hoitud.

Monika Haukanõmm: Vanemahüvitise teema on oluline, aga mulle tundub, et me oleme müstifitseerimas üksikuid meetmeid. Räägime ainult rahast, aga jätame teised meetmed, mis mõjutaks teisi ja kolmandaid lapsi sünnitama, kõrvale. Laste sündimine oleneb sellest, kui järjepidevad on meie poliitikad.

Helmen Kütt: 2003. aastal loodud toetus oli eelmise sissetuleku kompenseerimine. Ei saa öelda, et üks meede paneb naised sünnitama. On ka neid, kes ütlevad, et selline paindlikkuse moment võiks olla ka kaheksa aastat. Täna tulevad lauale alammäär ja ülemmäär.

Yoko Alender: Tänane vanemahüvitise süsteem vajab muutusi, sest tööturg ja töö olemus on palju muutunud. Suurt osa muudatuste põhjusest tuleneb ka vajadusest töökäte järele. Seda ei saa ignoreerida. Jõuame arutada detaile, mida need muudatused kaasa toovad.

Kaia Iva: Ma ei ole kohanud palju neid, kes leiavad, et muutust pole üldse vaja. Kindlasti on oluline ka bürokraatia ära kaotamine ja suurendada perede otsustusõigust.

Kattel: Eesti soorollid on pigem konservatiivsed.

Saade algas arvamuslauast. Heidit Kaio: Tänase diskussiooni võti on selles, et naised ei oleks nii kaua tööturult eemal. Rainer Kattel: Täna räägime meeste rollist ja naiste rollist tööjõuturul, et kas paindlik süsteem annab naistele paremad võimalused.

