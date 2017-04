"FOORUMI" OTSEBLOGI: Kui palju mõjutab Eesti elu Venemaa luureorganite töö?

Kapo aastaraamatust selgub muuhulgas, et rahvusvahelise terrorismi oht Eestile on madal, ent Venemaa mõjutustegevus muutub järjest aktiivsemaks.

ETV saate "Foorumi" stuudios avavad teemat siseminister Andres Anvelt (SDE), julgeolekuekspert, riigikogu väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross (RE), endine suursaadik, riigikaitsekomisjoni aseesimees Mart Helme (EKRE) ja õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid Keskerakonnast ning arvamuslauas ajalehe Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski ja Propastopi vabatahtlik Andres Lember.

Loe saate olulisemaid mõtted otseblogist!

"Foorumi blogi": kapo aastaraamatu olulisemad teemad

Kross: televisiooni tähtsus väheneb. Meie ülesanne on mõelda, mida me teeme sellega tulevikus.

Anvelt: see on sisuliselt võimatu.

Kross: toetan profülaktilist sulgemist ajutiselt vene kanalite puhul.

Karilaid: teatud kanaleid üritatakse sildistada, et nt et Objektiiv Venemaa propaganda käsilane. Aga see pole nii.

Helme: varem polnud Põhja-Koreas ühtegi otseülekannet, kõik oli rangelt kontrollitud. Võiks küll üritada kinni panna Venemaa kanalid, meie oma vane kanalid on teise suunitlusega.

Kuusk: jah, ka Põhja-Koreasse on üritatud smugeldada mälupulkadega infot, DVD-d jne.

Anvelt: isegi Põhja-Korea ei suuda seda kontrollida, kui satelliiditaldrik üles panna ja mingil hetkel vaadata.

Kross: küberturvalisuses olema üsna head, aga Vene luure vaatab alati inimesi. Inimene on kõige nõrgem lüli. Meil on ikka väikese riigi ja ühiskonna probleem.

Anvelt: suur osa riigisaladusi on ka Eestis paberil.

Helme: kui venelased saavad kätte mingi niidiotsa, et keegi on korruptsiooni segatud vms, siis seda inimest nad mõjutama ka hakkavad. Mina ootasin Moskvas oma töötajatelt, et nad oma pabereid korralikult hoiaksid, tundlik info, mis küll ka kiiresti vananeb, ei tohi sattuda vastase kätte.

Helme: propaganda läheb Venemaale. valgetes sukkpükstes Eesti naissnaiperid Tšetšeemias, hirmsad inimesed, väga usutab. meid olevat 10 miljonit ja me olevat oht Venemaale, usuvad lihtsad vene inimesed.

Jaanus Karilaid: Kindlasti on kapo aastaraamat suhtekorralduslik meede tõstmaks elanikkonna teadmist. Vene ohu küsimus kahtlemata on aktuaalne. Mina ootaksin raamatu toimetajalt terviklikumat käsitlust. Näiteks kommertspankadest on läbi liikunud Vene organiseeritud kuritegevuse raha. Teine teema on narkoturg, mis on käsitlemata jäänud.

Eerik-Niiles Kross: Venemaa tegevus on meenutatud vana. Loomulikult tehnoloogia võimaldab uusi trikke, aga laias laastus see meetod pole uus. Kui NL-i ajal tehti seda kuskil KGB osakonnas, siis Putin on pannud kogu riigi tööle on strateegiliste eesmärkide nimel. Seda teevad ajakirjanikud, kultuurieliit, diplomaatia ja sõjavägi.

Mart Helme: Kapo aastaraamat on huvitav lugemine, mis sisaldab väga vähe huvitavat materjali, kes poliitilist olukorda iga päev jälgivad. Teemad on läbi moel või teisel läbi käinud. Mitte et raamat oleks halvasti koostatud, kuid tulenevalt valdkonnast ei saa seda teistmoodi teha. Olukord muutub, Venemaa tegevus Balti riikide suhtes on järjepidev.

Andres Anvelt: Murelik peab olema selle üle, mis maailmas toimub. Peame oleme mures, kuidas Venemaa käitub maailmas laiemalt ja kuidas ta tahab selle kaudu murda Euroopa Liidu ühtsust.

Lember: Propagandaga võidelda ei ole mõtet. On vaja seda auditooriumi harida. Vaktsiini peaks neile andma, kelle vastu propaganda suunatud on.

Erkki Bahovski: Kõik tundub väga koordineeritud, igas riigis kasutatakse oma meetodeid. Aga samas ma ei arva, et Vene mõjutustegevus absoluutselt organiseeritud.

Andres Lember: Viimase aja kõige jaburamatest propagandavaledest, kuidas Eesti asub meie idapiiri lähistel asuva tuumajaama ründamist. Meie vastu suunatud infovalete hulk ei ole intensiivistunud. See on ühel tasemel olnud viimased pool aastat. Kapo aastaraamat toob teema fookusesse.

