"FOORUMI" OTSEBLOGI: Kas uue valitsuse maksumuudatused toovad Eesti majanduse seisakust välja?

Tänases "Foorumis" arutletakse, kas "küpsete ettevõtete" tulumaksumuudatus ja kasumi varjatud väljaviimise tõkestamine aitavad kaasa majanduskeskkonna parandamisele.

Stuudios on rahandusminister Sven Sester (IRL), ettevõtlusminister Urve Palo (SDE), Andres Ammas Vabaerakonnast ja Arto Aas Reformierakonnast.

Arvamuslauas on Eesti kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts ja majandusteadlane Heido Vitsur.

"Foorum" algab kell 20.00!

Loe ülevaadet saatest Delfi otseblogist!

"FOORUM" võtab luubi alla maksumuudatused

Aas: usaldamatust on tekitanud uus koalitsioon ise. See, kuidas maksukobaraga tuldi aasta lõpus, kuidas rikuti printsiipi, et maksumuudatustest teatatakse 6 kuud ette. Mida ütles ka Tallinki juht: selles õhkkonnas tema uusi investeeringuid ei julge teha. Ei ole juttu olnud, kuidas me tõstame ekspordivõimekust, kuidas suurendame lisandväärtust - sealt tuleb rikkus, mitte ümberjagamises.

Palo: ettevõtjad on oodanud, et valitsus ei oleks kinni vanas, vaataks, mis ümberringi riikides toimub. Ja kui me teeme seda, siis.. usalduse võitmiseks on vaja aega.

Sester: oleme vabanenud dogmadest: erisused ei ole kurjast.

Ammas: bürokraatiarohkust heidavad ettevõtjad praktiliselt igal kohtumisel ette. Näiteks ka kuidas kolmandatest riikidest tööjõudu siia tuua? Jaks saab enne otsa, kui inimesed siia tuua. Samas juba eelmine valitsus on seda võtmeküsimuseks pidanud.

Mida uues valitsuses teistmoodi tehakse? Palo: mina olen kohtunud väga paljude ettevõtjatega. On välja toodud automaksuteemat. Seal on palju valesti arusaamist, me ei saa ettevõtjaid süüdistada. Ma ei saanud väga konkreetseid etteheiteid, mida ei saaks ära selgitada. Mulle tundub, et siin on usaldamatust rohkem kui hea oleks. Teatud reserveering on okei, aga mitte usaldamatus. See võib olla sellest, et on valitsuskoalitsioon, kus ei ole Reformierakond. See on ka ettevõtjatel uus olukord, on hirmutamist.

Sester: Meil kõigil on erinevad tulumaksumäärad täna. See ei ole astmeline tulumaks.

Aas: eks koalitsioon tahab rõhuda positiivset, jättes ütlemata, mis on mündi teisel poolel. Maksumuudatus, kus paljud inimesed pingutavad, saavad maksukirvega selga. Süsteemi deklareerimine on keeruline, see jõuab inimestele kohale aastaks 2018.

Palo: Vabaerakonnaga on meil palju sarnaseid vaateid maksupoliitikas.

Sester: mäletan "Foorumit", kui pidin kaitsma 500 euro tulumaksumuudatust. Kolmekesi oldi nagu hagijad kallal.

Sester: kui rääkisime maksupaketist, mis tuli ruttu vastu võtta. Valitsus vahetus ja maksumuudatused tuli vastu võtta - väga kiire oli.

Aas: mulle meenuvad Jüri Mõisa sõnul, kes ütles, et tal läheb kukal higiseks, kui ta uue valitsuse plaane kuuleb - nagu elevant portselanipoes. Automaks on hea näide. Muidugi ka ettevõtte autode numbrimärkide värviliseks tegemine kõlab tänapäeval päris pentsikult. Peaks leidma täna ikka mõistlikumaid lahendusi. Üks on muuta numbrimärkidega võimalikult ebamugavaks, hakkab pealekaebamisi tulema.

Palo: kui räägime auto numbrimärgi märgistamisest, siis esimene valearusaam on, et iga ettevõtte auto saab erimärgistuse. See, kui on erivärvi, nii on Taanis ja Rootsis. Ega me midagi uut maailmas ei leiuta.

Ammas: rahandusministri jutt on hea vulin, mida on kõrval hea kuulda. Kui maksuamet teeks ettevõtjatega koostööd, siis selliseid hulle mõtteid, nagu ettevõtjate numbrimärkide eristamine ei jõuaks kabinetisügavustest kaugemale. Propageerida pealekaebamist... maksuamet on viidanud, et tekib kaebustelaviin.

Sester maksuameti tegevusest ja suhtlusest ettevõtjatega: kunagisest kontrollorganist on ta muutnud kontroll- ja nõuandvaks organiks. Konkreetselt panditulumaksust ja kasumi varjatud väljaviimisest laenudena, mis on täna legaalne. Võiksime iga ema- ja tütarettevõtte bilanssi hakata uurima - kas see on maksumaksja raha mõistlik kasutamine?

Heido Vitsur: tahame liiga lihtsalt keerulisi küsimusi lahendada. Keerulisi küsimusi väga lihtsalt lahendada ei saa. Kui tahame majandust kasvama panna, võluvitsa ei ole ja seetõttu peame leidma võimalusi, mängima instrumentidega, mis meil kasutuses on. Meil peab olema mänguruumi ja peame selle tekitama, siis kõik osapooled peavad pidevas kontaktis olema.

Mait Palts: loomulikult on kuuldu positiivne, kui ettevõtjatega soovitakse rääkida ja arutleda - see on see, mida me ootame. Eks diskusioonist põhiküsimus ikkagi jäi üles: kuidas meie suurte maksude ja suurema ümberjagamisega majanduskasvu tekitame? Ei ole ettevõtjad sellest loogikast aru saanud. Mis puudutab panditulumaksu teemat, siis see idee on ilmselt valitsusliidul ka teisenenud. Kui tegevusprogrammi sai kirja, et püütakse tegeleda kontrolliga ja tekitatakse maksuametile infot juurde analüüsiks, sellest on loobutud - tundub - ja kehtestatakse uus maks. Kas maksuamet ka täna väidetava varjatud kasumi väljaviimisega tegeleb?

Sester: ettevõtjad toovad 90% maksutulust - keda me veel kuulame?

Ammas: ettevõtjate käitumisi on ka spetsialistidel väga raske prognoosida. Kui eelmine valitsus ei tahtnud Lätist ja Leedust midagi kuulda, siis nüüd tunnistame, et oleme konkurentsis ja püüame teha kavalamalt.

Aas: oluline on, et ei tekiks OÜtamist ja sahmeradmist. Kui nende küpsete ettevõtete puhul maksumäär on madalam, aga seda üritatakse läbi selle, et FIE-d, kes peavad selle võrra rohkem juurde maksma ja maksude deklareerimine muutub keerulisemaks, on asi keeruline.

Sester: ära karda vaadata maksusüsteemi, kui maksumuudatused teevad sind konkurentsivõimelisemaks. Välisinvestor, kes tahab valida: Eestis on kasumi väljamaksmine 20%, Lätis ja Leedus 14%. See suurendab meie konkurentsivõimekust.

Sester: küpsed ettevõtted on ettevõtted, kellel raha on. Kas 107 miljonit ei tundu liiga palju olevat? Tegelikult on 107 miljonit varasemalt ühe panga ühekordne väljamakstud dividend.

Palo täpsustab sõnavääratust, millele Aas viitas: kui Eesti riigis on teenitud kasum, siis peab järgima siinseid maksureegleid ja Eesti ettevõtted seda järgivad, samamoodi peaks see olema kontserniettevõtetel.

Aas: peaksime ära unustama selle suhtumise, justkui ettevõtjad on kaabakad, välispangad on halvad, viivad kasumit välja, laenavad üksteise. Nagu Urve Palo ütleb, et ettevõtete kasum on riigi ressurss - nii ei ole. Möönan, et on kohti, kus seadusi täiustada. Sester üritas jätta mulje, et kõik on lihtne ja loogiline, samas Euroopa Liidus on oma reeglid: peame kohtlema kõiki võrdselt.

Sester selgitab: kui teed ebaloogilise majandustegevuse, broneerid 20% panditulumaksuks. "Küpsete ettevõtete" soodustus on 14%

Ammas: see, et maksude optimeerijad on maksude korjajatest sammukese ees, on üldlevinud maailmapraktika. Maksumuudatuse eesmärk on õilis ja õige, iseasi, kas saame selle realiseerida. Kas see ei ole maksu- ja tolliametile ülejõu käiv? Enamasti kui üks skeem ei tööta, mõeldakse muud välja. Kui laenu anda ei saa, mõeldakse midagi välja.

Palo: kui Eesits on kasum teenitud, on kasutatud meie inimressurssi, infrastruktuuri, soovime, et kasum võetakse siit välja. Ei ole meie huvi, et see viiakse välismaale. Peaksime seda ohjama. Riigi ülesanne on jälgida, et sellist vara välja ei viida.

Sester: piirata kasumi väljaviimist laenude näol. See on teema. Kui emaettevõte annab tütarettevõttele, on see loomulik, kui vastupidi, on see ebaloomulik. See süsteem on meil võimaldanud kontsernisiseselt tütarettevõttelt emaettevõttele anda. Ettepanek: kui tütarettevõttelt kannad emaettevõttele kas osakapitali, kui võtad pankadelt võõrkapitali - ei ole mingit probleemi. Kui kannad kasumiosa, siis selles osas 20% broneeri riigile pandi tulumaksuna. Kui emaettevõte võtab raha tagasi, saad raha tagasi.

Varjatud kasumi väljaviimine - mis summadest räägime?

Arto Aas: Eesti maksusüsteem on kolmel aastal järjest valitud maailma konkurentsivõimelisemaks. Kui vaatame suurt pilti - defitsiidis eelarve - rõõmu ei tee.

Urve Palo maksumuudatustest: seda võib nimetada kui 13ndat palka.

Andres Ammas: valitsejatel oleks parem oma alamatega ausalt rääkida. Kui on eelarvest raha puudu, siis on. Ei maksa teha nägu, et raha on meil nagu muda.

Sven Sester: ei võta süüd omaks (et koalitsioon otsib kuludele katet - saatejuht). Kui majandus ei kasva, ei ole meil võimalik Tallinna-Tartu maanteed ehitada ning suuremat palka maksta.

Palts: kui räägime nn pandi tulumaksust, mis peaks piirama kasumite väljaviimist, siis selle info põhjal on hirm pigem selles osas, et mõjutab negatiivselt Eesti enda ettevõtete olukorda, mitte neid, kes üritavad Eestist väljaspool maksuskeeme kasutada.

Heido Vitsur: mul on hea meel, et vaadatakse maksukeskkonda ka ümberringi ja kõik riigid võitlevad investorite ja investeeringute pärast. Teha rohkem, et maksumuudatustega edu saavutada on tänuväärt ettevõtmine iseenesest.

Mait Palts: rakendada madalamat maksumäära teatud ettevõtete jaoks võib tõesti olla positiivne. Keeruline on hinnangut anda, kuna teadmine pärineb suuresti meediast. Mis tahes maksumuudatuste puhul rõhutame, et need oleksid piisavalt läbi analüüsitud ja oleks selge, keda nad mõjutama hakkavad. Tänane on väga umbkaudne.

