"FOORUMI OTSEBLOGI" | Kas tulemas on kriitikavalang? Parlamendierakondade juhid annavad hinnangu Jüri Ratase valitsuse esimesele tööaastale

Stuudios väitlevad Keskerakonna esimees Jüri Ratas, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) juht Jevgeni Ossinovski, Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimees Helir-Valdor Seeder, Reformierakonna esimees Hanno Pevkur, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) juhtiv Mart Helme ja Vabaerakonna liider Artur Talvik.

Saadet juhib Andres Kuusk.

Saates kõlanud olulisemaid mõtteid loe Delfi otseblogist!

Jüri Ratas: Diiselkütuse aktsiisi tõusu jättis valitsus ära, mis tähendas 36-37 miljonit eurot miinust. Teine asi, mida koalitsioon majanduse jaoks tegi, oli majutusasutuste käibemaksu ärajätmine.

Artur Talvik: Aktsiisitõusupalli pani veerema Reformierakond. Kõik need neli erakonda on selle aktsiisitõusuga juba aastal 2014 sisuliselt kokku lepitud.

Jüri Ratas: Kui vaatame rahandusministeeriumi aktsiisitulu laekumisi, siis need vastavad prognoosidele. Ükski minister ei muuda prognoose Eestis. Selle kõrval on veel ka majandusruum. Kuulame üle ka MTA. Aktsiiside eesmärk on ka rahatervis. Teoreetiliselt on võimalik eelarvet muuta, kui tasakaalu ei muuda. See eeldab aktsiisi puhul kärbet, aga see eeldab ka kulude kärbet. 60 lisamiljonit oli kaitsevaldkonda investeerimise eesmärk on jõus.

Seeder: Kui mina erakonna esimeheks sain, siis esimene kiire oli maksude edasilükkamine või ärajätmine. IRL-i arvates on alkoholiaktsiisi probleem olemas. Peame lähtuma sellest reaalsusest, mis täna on, aga kui prognoosid on muutunud, tuleb näidata paindlikkust.

Seeder: Ma pean ümber lükkama Talviku ja Pevkuri valed justkui riigikaitse kulutusi oleks edasi lükatud. Kõik hanked kuulutatakse ära õigeaegselt. Lõpetage see legend ära.

Mart Helme: Selle 64 euroga ei päästeta kedagi vaesusest. Kui räägite, et üheks või teiseks pole raha, siis lõpetage see aktsiisipoliitika ära.

Artur Talvik: IRLi käitumine on mulle arusaamatu. IRL tahab ühelt pool väga olla valitsuses, aga teiselt poole tahetakse PR-trikkidega näidata, kui tugev maksuterminaator on Seeder. Maksuvaba miinimum keerati tuksi.

Helir-Valdor Seeder: Mina pole pärast saate algust sõna saanud. Siin on mustvalge kommentaar kõlanud. See on olnud õige samm, et vähendada tööjõumaksu koormust, aga selle puudus on tehniline keerukus. Küür tulumaksuvaba miinimumis pole IRLi soov, vaid kõigile ühesuguse tulumaksuvaba miinimumi kehtestamine oleks rahaliselt kulukas.

Jevgeni Ossinovski: Muutuseid oleks pidanud oluliselt varem selgitama. Hanno Pevkur ütleb, et karistatakse neid, kes on jõukamad. See on küpsususe küsimus. Mina olen nõus oma palgast panustama, et inimesed 615 000 inimest saaks rohkem raha. Seda ei tohiks võtta karistusena.

Mart Helme: Valitsus on võtnud paaridelt ära võimaluse ühisdeklaratsioone esitada. Hanno Pevkur: Lisaks hinnatõusule juhtub see, et keskklassi hakatakse karistama.

Jüri Ratas: Ma arvan, et lihtsuse ja keerukuse vaidlust ei saa naeruvääristada. Kommunikeerimist on paremini vaja teha. Kommunikatsioon on oluline ja seda tuleb järgnevatel nädalatel teha. 1776 eurot brutosumma on see piir, kus inimesed võidavad, alates 2100 eurost inimene kaotab. Neid oli 615 000, kes rohkem raha hakkavad saama; neid, kes teenisid rohkem, oli 86 000. Aktsiisipilti tuleb vaadata laiemalt. Siin on tervisekomponent sees.

Hanno Pevkur: Inimesed peavad ise hakkama arvutama, IT ei tee kõike ära. See, mis puudutab seda, kas ja kuidas saaks paremaks. Lahendused jäävad 2019. aasta debatiks. Vajaduspõhisus ja IT lahendused on need, mille abiga saab asja paremaks. Hinnaralliga ühe käega võtta ja teisega anda ei toimi. Neid tulusid, mida valitsus on lootnud selleks, et katta tulumaksuvaba miinimumi tõusu, ei ole.

Mart Helme: Eestist voolab raha välja ja inimestel võetakse see 64 eurot maksudega käest ära. On kümneid tuhandeid inimesi, kes saavad sellest väikse kasu, aga toiduhindade tõus võtab selle neilt käest ära.

Jüri Ratas: Saavutasime selle, et inimeste, kes teenivad väikest või keskmist palka, sissetulekud tõuseksid. Mina tunnustan ka siin Reformierakonda, sest Aivar Sõerd ütles, et Reformierakond kavatses tõsta tulumaksuvaba miinimumi, et inimene saab kätte 3 või 5 eurot.

Artur Talvik: Väga suured võitjad on koolitajad, kes õpetavad raamatupidajaid. Lahendus jäi poolikuks.

Ossinovski: 75 protsendil inimestest ei muutu midagi keerulisemaks, 10 protsendil, kes teenivad rohkem, ei muutu samuti midagi. Seal on 15 protsenti inimesi, kes peavad natuke hoolikamalt vaadata.

Ossinovski: Ma arvan, et reform on kolme erakonna nägu. On oluline, et muudatusega suutsime langetada tööjõumakse seal, kus on sotsiaalse toimetulekuga probleeme ehk siis inimeste jaoks, kes teenivad kuni keskmist palka. Selleks oligi vaja uut valitsust, et seda muutust ellu viia. Minu esimene eelistus oli, et tõsta tulumaksuvaba miinimumi ilma selle kaareta, aga see oli IRLi soov.

Pevkur: See, et Eesti riik on täna sellises seisus, et Keskerakond teeb maksumuudatusi. Meid aitaks vajaduspõhised toetused.

Hanno Pevkur: Reformierakond on nõus, et tulumaksuvaba miinumumi tuleb tõsta, aga tänasel valitsusel pole seda millegagi katta. Praegu on puudu 350 miljonit.

Helir-Valdor Seeder: Ma arvan, et sellisel kujul sõlmitud koalitsioonileping ei vastanud Isamaaliidu programmilistele seisukohtadele ja maailmavaatele. Koalitsioonis tuleb teha kompromisse, aga ka sellel on oma piir. Mina muutsin seda esimeheks saades. Ma ei usu, et selles riigikogu kooseisus oleks võimalik kokku panna toimivamat koalitsiooni kui praegune.

Jüri Ratas: Valitsus saab töötada siis, kui on konsensuse vaim olemas. Praegu on kolmel erakonnal soov leida lahendusi väga keerulistele probleemidele. Aasta aega tagasi oli palju lukku jäänud küsimusi. Näiteks tulumaksuvaba miinimumi tõus. Mardile ütlen seda, et käed ei saa rüppe kukkuda, käed peavad kogu aeg tegevuses olema. Me lubasime sidusust ja võrdsemat ühiskonda välja tuua. Ma usun, et meie valitsus on seda toonud - tervis, pensionireform jne.

Mart Helme: Keskerakond on teinud esimeste kuude jooksul terve hulga kannapöörde, milles osas olime opositsioonis ühel meelel. Kui vaatame maksupoliitikat, siis käed kukuvad rüppe. Üks keskerakondlane ütles, et sotsid tõmbavad punaseid jooni sunnivad Keskerakonda oma pilli järgi tantsima.

Artur Talvik: Valitsuse vahetusega löödi õhk korraks puhtaks, aga sama poliitiline kultuur on siiski tagasi tulnud

Jevgeni Ossinovski: Kõik valitsuse liikmed on oma erakondade juhid ja täidavad oma rolli vastavalt oma positsioonile. Kui aasta tagasi valitsus ametisse astus, siis kõheldi, kas sellega saadakse hakkama. Me oleme tõestanud, et suudame ühise keele leida ja probleemid ära lahendada.

Hanno Pevkur: Poleks aasta tagasi uskunud, et aastaga suudetakse nii palju 17 aastaga ehitatut lõhkuda.

Reedene Postimehe juhtkiri ütles, et otsuste langetamise kvaliteet on halb. Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas: Kriitikasse tuleb suhtuda tõsiselt ja tuleb tõsta kvaliteeti. Aga kindlasti on valitsus orienteeritud otsuste langetamisele ja probleemide lahendamisele.

