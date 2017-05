"FOORUMI" OTSEBLOGI: Kas majanduspoliitika on kaldumas vasakule?

FOORUMIS ARUTATAKSE MAJANDUSPOLIITIKAT

https://twitter.com/EvelynSepp/status/861994603137953792

https://twitter.com/aikidokadi/status/861993959605796865

https://twitter.com/EvelynSepp/status/861993946565705729

Hanno Pevkur: siin stuudios ega Reformierakonnas pole inimesi, et laenu ei tohi üldse võtta. Küsimus on selles, kui palju laenu võtta. Oleme ELis kokku leppinud, kui palju on võimalik laenu võtta. Varasemad valitsused on kogunud reserve ja nüüd valitsus ütleb, et pärast meid tulgu kas või veeuputus, siis see pole õige. Vajadusel teeühendusteks, need on üliolulised, et majandus saaks areneda. Aga praegune on enesehävituslik käitumine.

Liisa Oviir: kui võtame laenu selleks, et majandust arendada, siis see on selgelt õigustatud. E-Eesti võimestamiseks tuleb 28 miljonit eurot.

https://twitter.com/LaksMajor/status/861993446856417281

Andres Herkel: huvitav on kuulata, kuidas IRLi esindaja räägib, et on vaja laenu võtta. Pole absoluutseid tõdesid, aga praegu pole õige aeg viia eelarve miinusesse.

Aivar Kokk: meil on vaja kõik teha selleks, et majanduskasv suureneks.

Martin Helme: jooksvaid kulutusi on suureks aetud ja investeeringute peale pannakse lisaraha, see on silmamoondus, eelarve aetakse lõhki. Kui majanduslangus tabab meid, siis on varud otsas.

https://twitter.com/TaaviSimson/status/861992665591799808

Jaanus Karilaid: kõik miinused või võimelüngad on tekkinud just Reformierakonna juhtimisel. Paradigma muutus on Keskerakonna juhtimisel koos partneritega toime saamas.

https://twitter.com/LaksMajor/status/861992351094513664

Hanno Pevkur: e-residentsusest - Liisa Oviir ütles, et e-residentsuse arendamine on jõuliselt ette võetud, aga minu teada koht, kust on võimalik raha juurde saada, on seisma panna. See võiks pool miljardit raha juurde tuua. Valitsus suunab poliitika sinna suunda, et kuus uut maksu on. Tavaline pere gaasiaktsiisitõusust kaotab 100-150 eurot aastas. Kui kõik kokku liita, siis teise käega võetakse kõik tagasi. Meie poliitika valik oli korras riigieelarve ja ilma defitsiidiga.

Aivar Kokk: Praegu riigihankeseaduse uus versioon, mis üle antakse, on väga läbipaistev. Sees on punktid, millele ettevõtjad on tähelepanu juhtinud. Soov ongi, et riik on läbipaistev ja näeme, kuhu riigi raha läheb.

Martin Helme: Kui valitsus vahetus, oli ühiskonnas suur lootus, et tehakse teisiti. Nüüd on selge, et paljudes küsimustes ei tehta midagi teisiti. Seal, kus tehakse teisiti, tehakse valesti! Alkoholiaktsiisitõus on lihtsalt rumal, kehtestatakse terve rida uusi makse - see on maksude leiutamise valitsus, mis lööb Eesti majanduse täiesti uppi. Eelarve nõukogus olid spetsialistid, kes hoiatasid, et valitsus hoiatab, et blufitakse majanduse olukorra kohta. Kui kuumendame valitsust, siis ootab ees samasugune krahh nagu 2009.

https://twitter.com/LaksMajor/status/861991054672891905

Liisa Oviir: Väga hea e-residentide algatus on olnud paigalseisus, positiivne, et uus valitsus on võtnud selle ette, et kujundada lisaks promole, sisustada see ära, pakkuda ettevõtetele teenuseid ja kujundada sellest osa meie IT-eduloost.

Andres Herkel: Mulle tundub seaduste paketti vaadates ja eelarve defitsiiti viimist, e-valimiste aja lühendamist - need, mis on Eesti tunnustatud omadused, e-riigi kuvand, siin on hakatud liikuma selg ees, asi läheb hullemaks.

https://twitter.com/LaksMajor/status/861990124137193474

Jaanus Karilaid: Olga Ivanova kindlasti Eesti majandusarengut ei pärsi. Kui aasta eest rääkisime majandusstagnatsioonist, siis nüüd räägitakse, ega majandus üle ei kuumene. Olga Ivanova saab lähemalt tundma, mida kokku lepitud reeglid tähendavad - oleks mõistlik neist kinni hoida.

Hanno Pevkur: jagamismajandus taksonduses on toonud täiesti uue olukorra, uusi võimalusi tuleb reguleerida. Kahjuks oleme neid aasta otsa riigikogus arutanud ja ministeeriumid on natuke hiljaks jäänud.

https://twitter.com/err_ee/status/861940492803637248